マンチェスター・ユナイテッドのアマド・ディアロが、宿敵アーセナルを下した直後にSNS上で繰り広げた“場外戦”が大きな注目を集めている。1月25日のプレミアリーグで3-2の劇的勝利を収めた後、同選手は試合前にX上で「アーセナルが4-0で勝つ脚本が送られてきた」と豪語していたガナーズファンに対し、真正面から反論。ライバル関係を象徴する強烈な言葉を投げかけ、サポーターの間で熱狂を呼び起こした。『Sky Sports』が伝えている。





Your only hope is corner



Be humble KID — Amad (@Amaddiallo_19) January 25, 2026

アマドは最終スコアの画像とともに「楽しめよ、キッド」とガナーズファンのポストを引用投稿。これに対し、アーセナルファンは「もう勘弁してくれ。これ以上絡むな」と、悔しさを滲ませながらも降参気味の反応を見せた。しかし、アマドは「君の唯一の希望はコーナーキックだけだ。謙虚になれよ、坊や」と一蹴。この投稿は瞬く間に拡散され、13万件を超える「いいね」を記録した。マイケル・キャリック監督の下で勢いを取り戻したチームの空気を象徴するかのような、強気な姿勢だ。ユナイテッドサポーターからは称賛の声が相次いだ一方、アーセナル側からは「次は覚えておけ」といった怒り混じりの反発も噴出。ピッチ外での応酬もまた、名門同士の対決にさらなる熱を加えている。セットプレイに頼る相手をオープンプレイで上回ったという自負が、アマドの自信に満ちた発信につながったのだろう。こうした挑発が許されるのは、ピッチ上で結果を示したからこそであり、この勢いを次戦以降も維持できるかに注目が集まっている。