「君たちの希望はコーナーだけ」 アマド・ディアロが宿敵ファンをSNSで一蹴 アーセナル撃破後に放った強烈な一言が“13万いいね”の大反響
マンチェスター・ユナイテッドのアマド・ディアロが、宿敵アーセナルを下した直後にSNS上で繰り広げた“場外戦”が大きな注目を集めている。1月25日のプレミアリーグで3-2の劇的勝利を収めた後、同選手は試合前にX上で「アーセナルが4-0で勝つ脚本が送られてきた」と豪語していたガナーズファンに対し、真正面から反論。ライバル関係を象徴する強烈な言葉を投げかけ、サポーターの間で熱狂を呼び起こした。『Sky Sports』が伝えている。
ユナイテッドサポーターからは称賛の声が相次いだ一方、アーセナル側からは「次は覚えておけ」といった怒り混じりの反発も噴出。ピッチ外での応酬もまた、名門同士の対決にさらなる熱を加えている。
セットプレイに頼る相手をオープンプレイで上回ったという自負が、アマドの自信に満ちた発信につながったのだろう。こうした挑発が許されるのは、ピッチ上で結果を示したからこそであり、この勢いを次戦以降も維持できるかに注目が集まっている。
Enjoy KID https://t.co/iJ86e5XX8F pic.twitter.com/dyh3pRjTwk— Amad (@Amaddiallo_19) January 25, 2026
Your only hope is corner— Amad (@Amaddiallo_19) January 25, 2026
Be humble KID