ºò²Æ¡¢³¤³°Ä©Àï·èÃÇ¤â12»î¹ç¤Ç¡È0¥´¡¼¥ë¡É¡¡¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯FW»³ÅÄ¿·¤Ï²ÃÆþ¤«¤éÈ¾Ç¯¤Ç¥É¥¤¥Ä2Éô¤Ø¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤¬·èÄê
¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï27Æü¡¢FW»³ÅÄ¿·¡Ê25¡Ë¤¬¥É¥¤¥Ä2Éô¤Î¥×¥í¥¤¥»¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥¹¥¿¡¼¤Ø¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¶Í°þ²£ÉÍÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢2023Ç¯¤è¤êÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Ë¤Æ¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿»³ÅÄ¡£2024¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ÏJ1¥ê¡¼¥°39»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢19¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤È¡¢2025Ç¯7·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Åì¥¢¥¸¥¢E-1¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤ÇÆüËÜÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â¾þ¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ2025Ç¯²Æ¤Ë¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ø¤Î´°Á´°ÜÀÒ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿»³ÅÄ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢½é¤Î³¤³°Ä©Àï¤Ç¤Ï¶ìÀï¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï12»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤â¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤é¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥×¥ì¥¤¥¿¥¤¥à¤â376Ê¬¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
»³ÅÄ¤Ï¥×¥í¥¤¥»¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥¹¥¿¡¼¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¡Ö¥ß¥å¥ó¥¹¥¿¡¼¤ËÍè¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤Ç¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÎÄ´¤ÏËüÁ´¤À¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÀ®¸ù¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¤Ä¤â¤ê¤À¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¥×¥í¥¤¥»¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥¹¥¿¡¼¤Ï¸½ºß¥É¥¤¥Ä2Éô¤Ç15°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢»³ÅÄ¤Ï¤É¤ó¤Ê³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡¢´üÂÔ¤À¡£