¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î¥Þ¥°¥ï¥¤¥¢ Photo/Getty Images

¼Ì¿¿³ÈÂç

ÀèÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¾å°ÌÂÐ·è¤Ç¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤¬¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ò3-2¤Ç²¼¤·¤¿·ãÆ®¤ÎÎ¢Â¦¤Ç¡¢¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Þ¥°¥ï¥¤¥¢¤Î¡Ö¥Ï¥ó¥Éµ¿ÏÇ¡×¤¬Âç¤­¤ÊÇÈÌæ¤ò¹­¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¸åÈ¾¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥­¥ã¥ê¥Ã¥¯´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ë¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤¬1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿¾ìÌÌ¡¢¥ß¥±¥ë¡¦¥á¥ê¡¼¥Î¤Î¥·¥å¡¼¥È¤¬¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤¿¥Þ¥°¥ï¥¤¥¢¤Î¼ê¤ËÄ¾·â¤·¤¿¡£¥Û¡¼¥à¤Çº£µ¨½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¥¬¥Ê¡¼¥º¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤¼PK¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤È¿³È½ÃÄ¤äVAR¤ËÂÐ¤¹¤ëÅÜ¤ê¤ÎÀ¼¤¬Ê®½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØMirror¡Ù¤¬Êó¤¸¤¿¡£

ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Æ±Áª¼ê¤¬ÂÎÀª¤òÊø¤·¤ÆÃÏÌÌ¤Ë¼ê¤ò¤Ä¤¤¤¿ºÝ¡¢¤½¤ÎÏÓ¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬Åö¤¿¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤À¡£¡ØDaily Mail¡Ù¤Ê¤É¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¶¥µ»µ¬Â§¤Ç¤Ï¡ÖÂÎ¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÃÏÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤¿¼ê¤äÏÓ¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬Åö¤¿¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÏÈ¿Â§¤È¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤â¤³¤Î²ò¼á¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤¿²ÄÇ½À­¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤¿¤À¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥´¡¼¥ë¥­¡¼¥Ñ¡¼¤ËÅ¾¿È¤·¤¿¤Î¤«¡×¡ÖÌÀ¤é¤«¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤Îµ°Æ»¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÈãÈ½¤¬Áê¼¡¤®¡¢È½Äê¤ÎÂÅÅöÀ­¤ò½ä¤ëµÄÏÀ¤Ï¼ý¤Þ¤ëµ¤ÇÛ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£

»î¹ç¤Ï¤½¤Î¸å¡¢¥á¥ê¡¼¥Î¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç°ìÅÙ¤ÏÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥¯¡¼¥Ë¥ã¤¬Á¯Îõ¤Ê¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òÆÍ¤­»É¤·¡¢¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤¬¾¡Íø¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£ºÇ°­¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤òµö¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼ó°Ì¤È2°Ì¤òÏ¢ÇË¤¹¤ë·Á¤Ç¥­¥ã¥ê¥Ã¥¯ÂÎÀ©¤Ï´°àú¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤ò°Ý»ý¡£°ìÊý¤Î¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÇÔÀï¤Ë¤è¤ê2°Ì¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤È¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤¬¡Ö4¡×¤Ë½Ì¤Þ¤ëÄËº¨¤Î·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£

¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¼éÈ÷¿Ø¤ÎÇ´¤ê¶¯¤µ¤¬¾¡Íø¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¤³¤È¤Ï³Î¤«¤À¤¬¡¢VAR¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤¿¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö¥Ï¥ó¥É¡×¤Î²ò¼á¤¬°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÏÀÁè¤Î²Ð¼ï¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¸½¼Â¤ò¡¢²þ¤á¤ÆÉâ¤­Ä¦¤ê¤Ë¤·¤¿°ìÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£