今月18日に行われたアフリカ・ネイションズカップ2025決勝でモロッコ代表を1-0で撃破し、2大会ぶりの優勝を飾ったセネガル代表。



これで俄然面白くなってきたのが、2026W杯でのフランス戦だ。セネガルとフランスは2026W杯で同じグループIに入っていて、このグループにはノルウェー代表も入っている。今大会では注目度No.1と言ってもいい死の組であり、セネガルとフランスはグループ初戦で顔を合わせる。





今回のアフリカ・ネイションズカップで開催国のモロッコを撃破しての優勝は自信になったはずで、決勝で優勝決定弾を決めたビジャレアル所属MFパブ・ゲイェはフランスのような強豪にも勝てると自信を示している。「セネガルでは、偉大な先輩たちがフランスとの戦いを経験している（2002W杯）。セネガルでは誰もが2002W杯のことを知っている。今回も良い試合になるだろう。フランスはタレントが豊富だが、それは僕たちも同じだ。持てる力を全て出して戦うし、世界の強豪とも渡り合えると思っている」（『Telefoot』より）。当時2002W杯でセネガルは旋風を巻き起こし、セネガルはグループステージ初戦でフランスを1-0で撃破した。その再現を2026W杯で見せたいところで、アフリカ王者セネガルは侮れない相手となるだろう。戦力では優勝候補フランスが上だが、ノルウェーも不気味だ。このグループは少々荒れるかもしれない。