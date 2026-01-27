¤Ò¤í¤æ¤»á¤¬¡ÖÎ©¸õÊä¤·¤¿¤éÀ¨¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡×¤ÎÀ¼¤ËËÜ¿Í¤¬È¿±þ¡Ö¤½¤ì¤Ï¡Ä¡×
¡¡¼Â¶È²È¡¦À¾Â¼ÇîÇ·¡Ê¤Ò¤í¤æ¤¡Ë»á¡Ê49¡Ë¤¬27Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢½°±¡Áª¡Ê2·î8ÆüÅê³«É¼¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡»ëÄ°¼Ô¤«¤é¡ÖÀ¯¼£¤Ë¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ã¯¤ËÅêÉ¼¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó!¤Ò¤í¤æ¤¤¬Î©¸õÊä¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤È¡¢¤Ò¤í¤æ¤»á¤Ï¡ÖÌµÍý¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÂ¨Åú¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤Ç¤¢¤ë¼«Ì±ÅÞ¤ÎÏ¢Î©À¯¸¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ï¤ê¤ÈÎÉ¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¼«Ì±ÅÞ¤ÏÍ¿ÅÞ¤À¤±¤É¾¯¿ô¤Ç¡¢¤Û¤«¤ÈÏ¢Î©¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤òÂ³¤±¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ä¸«¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡Ö¤Ò¤í¤æ¤¤¬Î©¸õÊä¤·¤¿¤éÀ¨¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¤Ò¤í¤æ¤»á¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢¤½¤ì¤ÏÀ¨¤¤¤³¤È¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Ë¢Ë÷¸õÊä¤Ê¤ó¤Ç¡¢´ðËÜÅª¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÎäÀÅ¤ËÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£