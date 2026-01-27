現預金100万円「上司に歯向かったことで退職に追い込まれた」と語る65歳男性の退職後のつらい日々
金融庁の報告書に端を発して話題となった「老後2000万円問題」など、老後の心配事といえばやはりお金ではないでしょうか。もっと出世しておけばよかったと現役時代に後悔を持つ人もいるようです。
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、東京都在住65歳男性のケースをご紹介します。
同居家族構成：本人のみ
居住地：東京都
リタイア前の雇用形態：正社員
リタイア前の年収：350万円
現在の資産：預貯金100万円、リスク資産0円
現役時代に加入していた公的年金の種類と加入年数：厚生年金25年
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
その理由として「物価上昇に伴い、生活が苦しくなったからです」と語っています。
ひと月の支出は約「14万円」。年金だけでは年に「1〜2回足りない月がある」と回答されています。
くわえて「東京電力の福島原発事故のつけをずーっとこっちが払わされている気がして憤りを感じております」というコメントも。
年金で足りない支出については「ポイ活（買い物などでポイントを貯めて活用すること）」で賄っているそうで「ポイ活案件を一定量こなすことにより、副収入を確保している」とあります。
「年齢がいってからの転職は日本はまだまだ難しい国だと思います」と語る投稿者。
いっぽうで「趣味の作曲でオリジナル曲をつくり、何年もかけてYouTubeに投稿し続けておりますが、このチャンネルが親戚にも自慢できる思い出であり、酒のつまみになりました」と今の生活の楽しみも教えてくれました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
