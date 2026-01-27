comicoにて新連載『サレ夫人の逆行復讐』（NHN comico）の先行配信が1月27日（火）に開始された。

【画像】漫画『サレ夫人の逆行復讐』不倫された公爵令嬢の復讐物語

婚約者と親友に裏切られ毒殺された公爵令嬢のレイラ・フローリア。死の間際に過去へ戻った彼女は、前世の記憶と知略を武器に、二人の陰謀を暴き、周到に復讐を遂げていく――。スリリングな心理戦と新たなロマンスが交錯する物語。

担当編集者は「時間を逆行し蘇った主人公が前世の記憶と頭脳を武器に周りを巻き込み、 親友と不倫した夫にどう復讐を繰り広げていくのかを注目してみて頂けると嬉しいです！」とコメントしている。

ー不倫の果て、毒殺された私は、逆行し復讐するー公爵令嬢レイラ・フローリアは父の紹介で、国一の医者一家である公爵家二男ギルバート・アヴァロンと出会う。最初はギルバートと気が合わずにいたが努力が実り、彼から婚約を申し込まれる。幸せを噛みしめ、愛する彼との幸せな生活を想像していたが……そんな矢先、レイラは重い病に伏し、妊娠できない体になってしまう。ベッドから起き上がることも困難な苦しい闘病生活の中、くじけそうになるもギルバートや親友シェリー・ポーリッシュにも励まされ、病に負けないと決意する。 しかし、これは全て二人の策略によるものであった……病気の正体は二人に盛られた「毒」、ギルバートとシェリーは「不倫」の果て結ばれるために、レイラを始末する必要があったのだ。こうして騙されたレイラは、屋敷を追い出され一人森の中、後悔と憎悪の感情を抱きながら命尽きる瞬間に思う。愛する夫、親友に裏切られた…こんな最悪な結末でいいのかと？いいや、二人に復讐したいその祈りは天に届いたのか、目が覚めると健康的な自分に戻っており、そして結婚式前までに時間が戻っていたーーこれは、不倫の果てに毒殺された、公爵令嬢が時をさかのぼり復讐を果たす不倫復讐×ロマンスファンタジー。

©てい/DNP©NHN comico Corp.

（文＝リアルサウンド ブック編集部）