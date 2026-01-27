Netflixが2026年に配信する注目作品を紹介するラインナップ発表会「Next on Netflix 2026」が1月27日に都内で開催され、2月10日に世界配信されるNetflix映画『This is I』のトークパネルに医師・和田耕治役の斎藤工、監督の松本優作、エグゼクティブ・プロデューサーの佐藤善宏（Netflix）が登壇した。

参考：Netflix映画『This is I』本編映像公開 松田聖子、松浦亜弥ほか作品に登場する12曲明らかに

本作は、エアあややの口パクモノマネで一世を風靡したはるな愛と、彼女に大きな転機をもたらした医師・和田耕治の実話を基にした映画。アイドルを夢見る少年・ケンジ役を望月春希が務め、ケンジの運命を変える医師・和田を斎藤工が演じる。

監督を務めるのは、『ぜんぶ、ボクのせい』『Winny』などで知られる松本。オファーを受けた当時の心境について松本は、「Netflixの作品を監督することは大きな夢の一つだったので驚きました」と思いを明かした。続けて、「取材をする中で、はるな愛さんの生き方や和田先生という医師の人生の壮絶さに驚き、今の時代に映画として出すべき必要性がある物語だと確信しました。自分に嘘をつかずに生きることを戦い抜いたお二人の姿を、映画としてしっかり描きたいという思いが強くなり、お引き受けしました」と本作への覚悟を語った。

医師・和田浩二役を演じるのは斎藤。松本監督のファンだったという斎藤は、「はるなさんと和田先生の掛け算、そして年代を含めた化学反応が、本当に新たな映画を生み出すんじゃないかという期待が大きかった」とオファーを受けた理由を語った。続けて「当初は和田先生の著書『ペニスカッター』というタイトルで企画が動いていたと記憶しています。Netflixさんという母体があって、強く鋭利で、その奥にしっかりと社会的な意味を持った、今生まれるべきプロジェクトなんだなと。意味深いテーマを持った素晴らしい作品に関われたことが嬉しい」と作品への手応えを口にした。

また、自身よりも若い松本監督について不安はなかったかと問われると、「当時をどの年齢で過ごし、肌感覚で知っているかということ以上に、ディレクターの目線でどう作品を形にするかという時に、時として同時代性が邪魔をすることもある。松本さんのジャーナリズムや根っこにあるものは、どの時代のどんなテーマでも“松本印”として素晴らしく昇華してくれると確信しました」と監督への信頼を明かした。

主演のケンジ役を務めるのは、オーディションで選ばれた新人・望月春樹。トーク中にはオーディション当時の映像も公開され、会場が沸き上がった。松本監督は「3カ月間のオーディションで会うたびに役者としても人としても成長をすごく感じました。演技経験がほぼない中で、ダンス、関西弁、肉体改造と求められるものは多かったですが、慎重に丁寧に役を作ることができました。何より言葉にできないエネルギーがすごくて、はるな愛さんご本人がオーディション映像を見て号泣されていたのも確信に繋がりました」と大抜擢の理由を語った。

望月と現場で対峙した斎藤も、「さまざまな作品の中で生まれる新生、“ライジングスター”という、その人自身が作品を包み込み、宿る光になるという奇跡のような輝きがこの人にはあるなと生意気ながら思いました。和田さんの人生にとって、はるな愛さんとの出会いが変化のきっかけになったように、僕にとっても望月さんとの出会いが人生のターニングポイントだったと思えるような瞬間がありました」と絶賛した。

本作では、昭和歌謡やヒットソングに乗せてエア（口パク）ミュージカルシーンが展開される。松本監督は「世界に出す作品として新しさを表現したかった。苦しい現実の中で曲に救われていく姿を表現して、人に元気を与えるようなエアミュージカルシーンを作りたいと思った」と意図を語った。斎藤も「映画やドラマの印象の半分は音楽で決まると思っています」とコメント。また「昭和歌謡のラインナップが松本作品とどういう掛け算になるかが楽しみだったのですが、見事にそれらがリンクしていると感じましたし、撮影中も僕たちを鼓舞してくれる応援歌のようでした」と音楽の力を強調した。

最後に斎藤は、「完成した作品を、はるな愛さんとお母様、そして和田先生のご家族と一緒に観させていただきました。観終わった後に両家とも涙を流して抱き合っていて、それがこの作品が生まれた理由であり、ゴールでもあると思いました。全世界に届ける前に、一番届くべき人たちに届いたんじゃないかなと思います。この作品は、はるな愛さんの物語であると同時に、夢を支えることが夢になった和田浩二の物語でもあります。皆さんの心の奥に届くことを願っております」と熱いメッセージを寄せた。

（取材・文＝玉置正義）