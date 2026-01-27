タレントの渡辺満里奈（55）が27日、自身のインスタグラムを更新し、タレントの鈴木蘭々（50）との再会ショットを投稿した。

渡辺は「千秋ちゃんとランチの約束して、ひょんなことから繋がった蘭々『どうぶつ奇想天外』から20数年ぶりの再会！ふたりともしっかりしてるし、3人でいろんな話ができて、本当に楽しかった！また近いうちにねー」とつづり、タレントの千秋を介して久しぶりに会ったと報告。

鈴木も「千秋ちゃんを介してとてつもなく久しぶりに満里奈ちゃんと再会出来てとても嬉しかったです 毎回思うけど人の縁ってとっても不思議 何時間店にいるのって言うくらい（笑）しかも更に移動してお茶したりしていっぱい話して楽しかった 今度は皆んなで少し遠出したいなぁ」。千秋も「2人は一緒にCDも出してたんだって なんと25年以上ぶりの再会！その瞬間撮れちゃった人でランチ&お茶しました。色んなお話をして楽しかった」とつづった。

渡辺と鈴木はTBS系「どうぶつ奇想天外！」のエンディングテーマ曲だった1997年リリースの「太陽とハナウタ」でCDも発売した仲。

フォロワーからも「ラブい3人で嬉し」「素敵な繋がり」「旧知の仲って、素晴らしいですね」などの声が寄せられていた。