高市政権の信任問う衆院選、「物価高」「消費税」など争点に１２日間の選挙戦スタート…１２８５人が立候補

第５１回衆院選が２７日公示され、１２８５人が立候補した。

物価高対策などの経済対策や消費税減税などを主な争点に、昨年１０月に発足した高市政権の信任を問うことになる。自民党と日本維新の会の与党に、結党間もない中道改革連合が対抗し、国民民主党など野党が絡む構図となる。１２日間の選挙戦を経て、２月８日に投開票される。

衆院選の定数は４６５（小選挙区選２８９、比例選１７６）で、自民、維新は過半数（２３３議席）の獲得を目指し、中道改革は比較第１党を目標とする。

立候補者数は前回の２０２４年衆院選の１３４４人を下回ったものの、衆院解散から投開票まで戦後最短の１６日間という短期決戦の中で、各党が積極的に擁立を進めた。

高市首相（自民総裁）は２７日、東京都千代田区で第一声を上げ、「重要政策と政権の枠組みが変わったから、国民に信任をもらいたい」と解散の理由を語った。「（与党で）過半数を取れなかったら首相を辞める」と述べ、福島県二本松市では「（首相を）続けさせてください。日本の今と未来を守りたい」と訴えた。

中道改革の野田共同代表は青森県弘前市で、厳冬期の選挙で受験シーズンにも重なることを挙げ、「なぜこの時期に解散なのか。民主主義の精神が分かっていない選挙だ」と首相を批判した。「暮らし最優先で、生活者ファーストの政策を訴える」とも語った。

維新の吉村代表は東京都千代田区で首相と並んで第一声に臨み、「今回は高市氏（を選ぶ）か、それ以外かだ」と述べ、政権選択選挙になるとの考えを強調した。与党の中で「アクセル役、エンジン役を維新が果たす」とも述べた。

国民民主の玉木代表は東京都新宿区で、首相の解散方針や、選挙直前に中道改革が結成されたことについて「政局、選挙最優先の政治になっていないか」と批判し、「私たちが訴えている政策を選んでほしい」と声を上げた。

参政党の神谷代表は東京都千代田区で「自維、中道の２択だったら未来はない」と述べて支持を訴えた。

共産党の田村委員長は東京都豊島区で「民主主義をないがしろにする首相に厳しい審判を下す」と力を込めた。

れいわ新選組の大石晃子共同代表は大阪市で「戦う野党の再生が必要だ」と呼びかけた。

減税ゆうこく、日本保守党、社民党、チームみらいの各党党首もそれぞれ各地の街頭でマイクを握った。