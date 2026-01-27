拉致問題の不条理を胸に抱く早紀江さん＝２７日、川崎市川崎区

北朝鮮に拉致された横田めぐみさん＝失踪当時（１３）＝の母早紀江さん（８９）が２７日、川崎市川崎区内で記者会見を開いた。来月４日に９０歳となるが、半世紀近く再会を果たせぬ愛（まな）娘に心を寄せ、「解決できないことが不思議でしょうがない。日本の国が解決しなくてはいけない問題なのに」「北朝鮮に本当にもう行きたいと思っている」と言葉を重ねた。この日公示された衆院選については拉致問題に進展がないまま始まったと受け止め、政治家には解決への行動を訴えた。

「こんなに時間がたっても解決できていない。報道されても時間がたてば風のように何もなくなってしまう」。早紀江さんは無念をにじませ、「『日本は拉致問題を放置しても良い（と思っている）のか』という恐怖心を持っている」と苦しい胸の内を明かした。

新潟市立寄居中の１年だっためぐみさんは１９７７年１１月、下校途中に拉致された。北朝鮮は２００２年の日朝首脳会談で初めて拉致を認めて謝罪。被害者５人が帰国したが、めぐみさんは含まれず、その後も目立った進展はない。

高市早苗首相は就任直後、「拉致問題を放っておくことはできない。大切な問題」と早紀江さんに告げたといい、「今までの総理と比べて非常に期待ができた」。だが今月２３日に衆議院を解散。拉致問題に成果を見ぬままの急転直下に「なぜ今頃になって解散になるのか。私には分からないけど、心配ではらはらしている」と打ち明け、「政府が日朝首脳会談の実現を目指してほしい」と求めた。

選挙の度に感じるのが、候補者から拉致問題に関する言及が少ないこと。「国民の生命に関わるはずなのに。『大変な問題である』と口に出さない」とやるせなさを吐露した。

日本政府が認定した未帰国の拉致被害者の親世代のうち、存命なのは早紀江さんだけとなった。３年前に狭心症を患って自宅玄関で倒れたといい、「今は元気だけど、いつどうなるか分からない」。訪朝の意思を語り、「（金正恩（キムジョンウン）朝鮮労働党総書記に）親として思いを伝えたい。そしてめぐみちゃんを迎えたい」と結んだ。