¡Ú¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡Û¾åÃ«º»Ìï¡¡Ä©Àï¼Ô¤Î£Ó¡¦¥¥Ã¥É¤ËÂçÊü¸À¡Ö¥¦¥¶¤¤ÀèÇÚ¤À¤Ê¡¼¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡×
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×¤Î¥ï¡¼¥ë¥É²¦ºÂ¤òÊÝ»ý¤¹¤ëà°Ç¤ËÍî¤Á¤¿ÉÔ»àÄ»á¾åÃ«º»Ìï¡Ê£²£¹¡Ë¤¬¡¢²øµ¤±ê¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡²¦¼Ô¤Ï£²·î£·Æü¤Î¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥¢¥ê¡¼¥ÊÂçºåÂè£±¶¥µ»¾ìÂç²ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë£Ö£¹Àï¤Ç¥¹¥¿¡¼¥é¥¤¥È¡¦¥¥Ã¥É¤ò·Þ¤¨·â¤Ä¡£ÅÔÆâ¤Ç£²£·Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿Ä´°õ¼°¤Ç¤Ï¥¥Ã¥É¤«¤é¡Ö»ä¤¬¾åÃ«¤Ë½é¤á¤ÆÉé¤±¤¿£²£°£²£°Ç¯¤«¤é¡¢¤º¤Ã¤È°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¿¡£¤â¤¦Æ±¤¸²ù¤·¤¤·Ê¿§¤Ï¸«¤¿¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢Á´¤Æ¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¡£º£¤³¤ì¤À¤±¤Î¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¾åÃ«º»Ìï¤Ë¾¡¤Ä¥¤¥³¡¼¥ë¤½¤ì¤Ï½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹³¦¤Î´é¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥×¥í¥ì¥¹³¦¤Î´é¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÀÕÇ¤¤òÇØÉé¤¦³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤¿¾å¤ÇÄ©¤ß¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¾åÃ«¤Ï¡Ö¤ªÁ°¤µ¡¢ÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÏÃÄ¹¤²¤¨¤Ê¡£ºÙ¤«¤¤¤·¡¢¼ª¤Ë¥¿¥³¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤È»×¤Ã¤¿¤ï¡£º£¥¥Ã¥É¤¬¥Ä¥é¥Ä¥é¤È¸À¤Ã¤Æ¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥¥Ã¥É¤«¤é¤Î¼»ÅÊ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ï¿·¿Í»þÂå¤«¤é¾ï¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¤¤¤Ä¤â¸ý¤¦¤ë¤»¤¨¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¡£¤Þ¤¢¡¢°ì¸À¤Ç¸À¤¦¤Ê¤é¥¦¥¶¤¤ÀèÇÚ¤À¤Ê¡¼¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡×¤ÈÉÔÅ¨¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡£²¿Í¤Ï¤ª¸ß¤¤¤Îµ»¤Ç¤â°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¿¡££²£°£²£²Ç¯£··î¤Ë¥¥Ã¥É¤¬Åö»þ¥ï¥ó¥À¡¼²¦¼Ô¤À¤Ã¤¿¾åÃ«¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë³«È¯¤·¤¿¤Î¤¬¡Ö¹õ¸×µÓ»¦¡ÊÊÑ·¿¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¥Þ¥Õ¥é¡¼¥Û¡¼¥ë¥É¡Ë¡×¤À¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¾åÃ«¤â¼«¿È¤ÎÉ¬»¦µ»¡Ö¥¹¥¿¡¼¥¯¥é¥Ã¥·¥ã¡¼¡×¤Î°ÕÌ£¤òÀâÌÀ¡£¡Ö¤â¤È¤â¤È¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤¿¤Á¤ò¤Ö¤Ã²õ¤¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤º¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ï¤â¤¦°ì¤Ä°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ï¥¹¥¿¡¼¥é¥¤¥È¡¦¥¥Ã¥É¡¢¤ªÁ°¤ò¤Ö¤Ã²õ¤¹¤¿¤á¤Ë¤³¤Îµ»¤Ï¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡£¸ý¤¦¤ë¤µ¤¯¤ÆÏÃ¤¬Ä¹¤¯¤ÆºÙ¤«¤¤¤ªÁ°¤òÌÛ¤é¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ê¡ª¡×¤È¤Ë¤é¤ß¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¾åÃ«¤Ï¡Ö£²¡¦£·Âçºå¤Ç¤³¤Î¸÷¤êµ±¤¯¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Î¥ê¥ó¥°¤Î¾å¤Ë¤ªÁ°¤òÄÀ¤á¤Æ¤ä¤ë¤è¡×¤ÈÄÌ¹ð¤·¡¢¥Ù¥ë¥È¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£