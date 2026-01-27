Kis-My-Ft2、2025年アリーナツアーが映像化
Kis-My-Ft2が2025年6月より全国8都市24公演で24.9万人を動員した全国アリーナツアー＜Kis-My-Ft2 LIVE TOUR 2025 MAGFACT＞。本ツアーの横浜アリーナ公演の模様を収録したLIVE DVD & Blu-rayが3月10日に発売されることが決定した。
本ツアーは、2025年5月に発売されたKis-My-Ft2のアルバムの中で過去最多売上枚数を更新した11枚目のオリジナルアルバム『MAGFACT』を引っ提げたツアーとなっている。
演出やセットリストはメンバーの二階堂が中心となり構成。円形のムービングステージなどダイナミックな機構や特効、照明の演出も取り入れられ、リフターやトロッコ(アリーナ・スタンド)ではキスマイがより観客の近くまで訪れるなど最初から最後までワクワクの止まらないステージ構成となっている。
また、映像を収録した8月10日はキスマイのCDデビュー日。サプライズゲストとして、サンドウィッチマンもお祝いに駆けつけ「お疲れ様です！feat.サンドウィッチマン」を一緒に披露。会場は大きな歓声に包まれた。
本編の最後の楽曲「CHEAT」(大沢伸一楽曲提供)では、ステージの花道をランウェイに見立てたファッションショーのような演出で、メンバーの玉森がプロデュースした華やかな衣装を身に纏い会場を魅了する。
さらに、全形態に収録される横浜アリーナ公演のライブ本編の他に、各形態ごとに様々な特典映像が収録される。
初回盤Aには、ツアーの準備過程から本番の最終公演まで裏側に密着し、ここでしか見ることのできない長編ドキュメント映像のほか、各公演のTOUR MC集を収録。
初回盤Bには、ライブで訪れた地でメンバーそれぞれお土産を購入、交換し合う場を収録した「キスマイお土産交換会」や、全編を通してワンカットで撮影された「CHEAT」のMovie Showとメイキングドキュメント、更にMAGFACT TOUR の名珍場面集を収録。
通常盤には、各メンバーソロ映像を収録したマルチアングル映像5曲や「A CHA CHA CHA」最終日のWアンコール映像、「TOUR メイキングオフショットムービー」が収録されるなど、各形態見逃すことのできない豪華収録内容となっている。
LIVE DVD & Blu-ray『Kis-My-Ft2 LIVE TOUR 2025 MAGFACT』
2026年3月10日(火)発売
予約：https://mentrecording.lnk.to/livetour2025_magfact
◾︎初回盤A
税込 \8,580円
仕様：三方背ケース＆32Pフォトブック
DVD (3枚組) JWBD-25149〜51
Blu-ray (2枚組) JWXD-25147〜8
(収録内容) ＊DVD/Blu-ray共通
・LIVE本編 (2025/08/10@横浜アリーナ公演収録)
Curtain call
FREEZE
Tonight
Luv Sick
Kiss魂
FIRE BEAT
Take Over
Glory days
HEARTBREAKER
Half Baked
Flamingo
ロリポップ
お疲れ様です！feat. サンドウィッチマン
C’monova
SHE! HER! HER!
AAO
Who’s gonna play?
メロディ
A CHA CHA CHA
SHINDO
Yummy,lovely,night
Shake It Up
Dancer Inter
Meramera
FIGHTERS
(MUSH UP)
・Dancing Star
・Girl is mine
・HANDS UP
・Crystal Sky
CHEAT
【ENCORE】
Luv Bias -another-
Everybody Go
Thank youじゃん!
・MAGFACT DOCUMENTARY MOVIE
Kis-My-Ft2が全力で挑んでいるTOURの裏側に密着
ライブ準備過程、初日の緊張感、リハーサルから全公演の裏側に密着。TOUR完走までを密着したここでしか見ることのできない長編ドキュメント映像を収録。
・TOUR MC集
各アリーナ公演での厳選されたMC集を存分に収録
◾︎初回盤B
税込 \8,580
DVD (3枚組) JWBD-25154〜6
Blu-ray (2枚組) JWXD-25152〜3
仕様：三方背ケース＆32Pフォトブック
(収録内容) ＊DVD/Blu-ray共通
・LIVE本編 (2025/08/10@横浜アリーナ公演収録)
＊初回盤Aと同内容収録
・キスマイお土産交換会
予算1万円のおこづかいでメンバーへのお土産を買いに行く！というお題でソロの地方ロケを実施。実際に買ってきたお土産を交換会した撮り下ろしバラエティ企画。
・CHEAT 1cut Movie Show
・CHEAT 1cut Movie Show 撮影メイキングドキュメント
・MAGFACT TOUR 名珍場面集
TOURを通し、メンバーの全力が故に起きた？様々なハプニングや名場面＆珍場面を余すことなくまとめました。
◾︎通常盤
税込 \6,160
DVD (3枚組) JWBD-25159〜61
Blu-ray (2枚組) JWXD-25157〜8
仕様：スリーブケース＆32Pライヴ写真集（初回仕様のみ）
12Pフォトブック
(収録内容) ＊DVD/Blu-ray共通
・LIVE本編 (2025/08/10@横浜アリーナ公演収録)
＊初回盤Aと同内容収録
・A CHA CHA CHA(最終日 Wアンコール)
ツアー最終公演9月14日 真駒内セキスイハイムアイスアリーナのWアンコールの「A CHA CHA CHA」を収録
・マルチアングルLIVE映像
Curtain call
ロリポップ
メロディ
FIGHTERS
Luv Bias -another-
※各メンバーソロ映像を収録したマルチアングル映像となります。
※一部8月10日以外の公演分を使用しているものがございます
・TOURメイキングオフショットムービー
ドキュメントには収まりきらなかったオフショットを集めました。
※DVD/Blu-rayの収録内容/特典映像は変更になる可能性がございます。
最新情報はHPにて随時公開していきます。
関連リンク
◆Kis-My-Ft2 オフィシャルX
◆Kis-My-Ft2 オフィシャルTikTok
◆Kis-My-Ft2 オフィシャルYouTubeチャンネル
◆Kis-My-Ft2 各ストリーミングサービス