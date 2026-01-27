ENHYPEN初のライブ映画、日韓で世界最速上映が決定！ ポスター＆メンバーからのコメント到着
7人組グローバルグループ・ENHYPENの日本での初スタジアム公演を記録した映画『ENHYPEN [WALK THE LINE SUMMER EDITION] IN CINEMAS』より、メインポスターとメンバーからの喜びのコメント動画が到着した。
【動画】『ENHYPEN [WALK THE LINE SUMMER EDITION] IN CINEMAS』メンバーからのコメント動画
本作は、2025年7月6日開催の『ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN ‐SUMMER EDITION‐』東京・味の素スタジアム公演を収めたライブ映画。グループ史上最大規模のステージで、熱いパフォーマンスを繰り広げるメンバーの様子を圧巻の大スクリーンで堪能できる。迫力あふれるライブパフォーマンスに加え、舞台裏でのリハーサル、移動中の何気ない日常、そしてスタジアムを熱気で満たしたENGENEのエネルギーまでをも映し出す。
本作のムビチケ前売券の販売も決定した。カードタイプの前売券であるムビチケカードは、絵柄を2種用意。購入の際に好きな絵柄を選べる。特典はオリジナルステッカー（全7種ランダム）。ロゴステッカーを剥がすと、メンバーのセルカステッカーが登場する二重仕様となっている。さらに、ムビチケオンライン券も販売。購入時特典はメインポスターを使用したオリジナルスマホ壁紙。ムビチケ前売券は当日券2600円のところ、2400円で販売される。
映画『ENHYPEN [WALK THE LINE SUMMER EDITION] IN CINEMAS』は、2月27日より2D・SCREENX、3月27日より4DX・ULTRA 4DXで公開。
