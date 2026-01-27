『喧嘩独学』Netflixで実写化決定　鈴鹿央士が主人公・志村光太を演じる

「LINEマンガ」のオリジナルウェブトゥーン作品『喧嘩独学』を原作とする、Netflixシリーズ「喧嘩独学」の世界独占配信が発表された。

【写真】主人公・志村光太を演じる鈴鹿央士

国内累計閲覧数5.4億回・グローバルの累計閲覧数22.8億回（※ともに2026年1月時点）を超え、第25回文化庁メディア芸術祭・マンガ部門にて「審査委員会推薦作品」に選出された『喧嘩独学』。2024年にはTVアニメ化も果たした人気作品の初の実写化が決定。

喧嘩をテーマとした動画配信でスクールカーストをひっくり返す主人公・志村光太を演じるのは「蜜蜂と遠雷」「silent」に出演した俳優・鈴鹿央士。さらに八潮 秋役に見上愛、金子亨（通称カネゴン）役には菅生新樹が務める。また浅川梨奈、長田拓郎、原田美枝子など、作品に登場する個性豊かなキャラクターたちを輝かせるキャスト陣にも注目。加えて『翔んで埼玉』『はたらく細胞』を手がけた武内英樹監督×徳永友一脚本により実写化される。

本作は5月28日（木）よりNetflixにて世界独占配信が開始される。「LINEマンガ」ではNetflixシリーズ「喧嘩独学」の配信決定を記念し、1月27日（火）から2月9日（月）まで、ウェブトゥーン『喧嘩独学』の30話無料キャンペーンが実施される。

■監督：武内英樹 コメントこの作品には、不思議と人を惹きつける“熱”があると感じています。誰かに負けたくない、現状を変えたいという必死さや本気度といった、とても人間的なものです。その熱量を大切にしながら、素晴らしいキャスト・スタッフと共にNetflix版ならではの『喧嘩独学』を作りました。ぜひお楽しみに！

（文＝リアルサウンド ブック編集部）