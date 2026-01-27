冬に行きたいと思う「新潟県の道の駅」ランキング！ 2位「豊栄」を抑えた1位は？【2026年調査】
空気の透明感が増すこの時期、澄んだ景色を求めて車を走らせてみませんか。ドライブの合間に楽しむご当地グルメや癒しのひととき。この冬、足を運びたくなるのはどのスポットでしょうか。
All About ニュース編集部では、2026年1月19〜20日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「冬に行きたい道の駅に関するアンケート」を実施しました。その中から、冬に行きたいと思う「新潟県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません」
【7位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「テレビなどでも紹介されていたから」（50代女性／埼玉県）、「美味しいものがたくさんあるからです」（50代女性／兵庫県）、「新潟といえば米どころというイメージが強く、冬に温かいご当地グルメを味わえる点に惹かれました。豊栄はアクセスも良く、地元食材や加工品が豊富にそろっているため、寒い季節でも立ち寄りやすいと感じます。雪の時期でも安心して利用できそうな道の駅だと思いました」（20代男性／兵庫県）といった声が集まりました。
回答者からは「もの凄く広くて、しかも道の駅とは思えないほど色々な施設があるのでとっても楽しそうだから」（50代女性／長野県）、「屋内施設が充実しており、雪の日でも快適に過ごせそうです。新潟グルメや特産品を一度に楽しめる点が魅力です」（20代男性／静岡県）、「室内にアスレチックがあるので冬でも遊べるから」（40代女性／兵庫県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
2位：豊栄（新潟市）／25票2位は、新潟市の「豊栄」です。「道の駅発祥の地」の石碑が立つ歴史あるスポット。名物の「ジャンボきつねそば」をはじめ、特に寒い日に食べる温かいそばやうどんが評判です。国道7号バイパス沿いにあり、冬の長距離ドライブの心強い休息拠点として選ばれました。
1位：新潟ふるさと村（新潟市）／43票1位に輝いたのは、「新潟ふるさと村」でした。新潟の自慢の食や文化が集結する大型施設で、県内の特産品が豊富にそろい、広大な屋内施設でゆっくりと新潟の魅力を堪能できるため、雪の日の観光目的地として圧倒的な人気を誇ります。
