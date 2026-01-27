「渋くてカッケー」上地雄輔、葉巻を吸う姿に反響！ 「惚れてしまう。その仕草」「イケメンすぎる」
歌手やタレントとして活躍する上地雄輔さんは1月25日、自身のInstagramを更新。葉巻を吸う姿を公開しました。
「イケメンすぎる」上地さんは「おいしい葉巻」と英語でつづり、1枚の写真を投稿。お酒を飲みながら葉巻を吸う姿です。薄暗いシガーバーのカウンターに座り、葉巻を吸い口から煙を吐き出し、ダンディーな印象があります。
コメントでは「ゆうちゃんも落ち着いた雰囲気や葉巻が似合うようになったね」「イケメンすぎる」「ゆーちゃんカッコイイ」「なんだか大人でムーディーな匂いが漂ってきた」「シブいわ〜」「大人漂う雰囲気で雄さん渋くてカッケー」「惚れてしまう。その仕草」「映画のワンシーンみたい〜！」と、絶賛の声が集まりました。