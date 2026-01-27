ポケモン初の生態図鑑『ポケモン生態図鑑』のポップアップ『Pokécology』が、イギリスのロンドン自然史博物館で、現地時間26日から開催されています（4月19日まで）。

■累計発行部数80万部突破『ポケモン生態図鑑』とは

『ポケモン生態図鑑』は、野生のポケモンたちの暮らしに注目し、体の特徴と生態の関係や、体温調節の方法など、ポケモンの生態を現実世界の行動生態学という切り口でまとめた初の生態図鑑。去年6月の発売から約半年で、累計発行部数は80万部を突破（出版社発表）しています。

■『ポケモン生態図鑑』から着想を得た展示

今回のポップアップは、『ポケモン生態図鑑』から着想を得た展示で、進化から環境に至るまで、ポケモンとロンドン自然史博物館が共有している“自然に対する敬意”を表現したポップアップとなっているとのことです。

■世界初公開のジオラマが登場

さらに、ポップアップには、高さ269センチ×幅220センチという大型のジオラマが登場。今回のポップアップのために作製された世界初公開の展示だそうで、25種、計59匹のポケモンが『ポケモン生態図鑑』のページをもとに再現されています。

背中にポケモンたちを乗せたドダイトスや、ペンドラーとマルヤクデのなわばり争いなどが見られるほか、イワークが掘りすすめた地中の穴が奥まで再現されており、ノコッチやディグダがそれを利用して生活している様子も見ることができます。

■『ポケモン生態図鑑』から伝えたいメッセージ「現実世界の生き物を見た時も」

株式会社ポケモンの米原善成さんは「『ポケモン生態図鑑』で表現しようとしていたポケモンの生き物らしさとしての魅力が、日本に限らず海外でも受け入れられていることは非常にうれしく思います」とコメント。

また、「海外のファンも、『ポケモン生態図鑑』で表現されているポケモンの生き物らしさに触れることで、現実世界の生き物を見た時も『ポケモン生態図鑑』に書いてあったことと似ているなと思いをはせて、少しでも生き物、ポケモンに興味をもってもらえるとうれしいと思っています」と話しました。

（C）Pokémon. （C）Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.ポケットモンスター・ポケモン・Pokémon は任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。