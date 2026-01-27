ENHYPEN、初の日本スタジアム公演がライブ映画化！メインポスター&メンバーコメント動画が到着

ENHYPEN初となる日本スタジアム公演「ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN -SUMMER EDITION-」が、グループ初のライブ映画『ENHYPEN [WALK THE LINE SUMMER EDITION] IN CINEMAS』として、劇場公開されることが決定した。

世界公開に先駆け、日本では 2月27日（金）より2D・SCREENX、 3月27日（金）より4DX・ULTRA 4DXで公開される。

【写真】「これは反則」ジェイ、“爆イケビジュアル”

本作は、ENHYPENの3回目のワールドツアー日本公演として、2024年11月から2025年1月まで開催されたドームツアー「ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN」（以下、「WALK THE LINE」）の追加公演として実施された、日本スタジアム公演を収録したライブ映画だ。

©2026 BELIFT LAB INC. & HYBE JAPAN & CJ 4DPLEX Japan All Rights Reserved.

公演は、昨年7月5・6日に東京・味の素スタジアム、8月2・3日に大阪・ヤンマースタジアム長居で開催。デビューから約4年7か月での日本スタジアム公演は海外アーティスト史上最速、さらに日本2都市でのスタジアムツアー開催はK-POP第4世代グループ初という快挙となった。

ドームツアーとスタジアムツアーを合わせた「WALK THE LINE」日本公演全体では、4都市10公演で約40万人を動員し、ENHYPENの日本ツアー史上、最大動員数を記録している。

映画『ENHYPEN [WALK THE LINE SUMMER EDITION] IN CINEMAS』には、ENHYPENが日本で初めてスタジアムという大舞台に立った、7月6日の味の素スタジアム公演を完全収録。ENHYPENとENGENE（エンジン／ENHYPENのファンダム名）にとって記念すべき一日を余すことなく収めている。グループ史上最大規模のステージで繰り広げられる圧巻のパフォーマンスを、大スクリーンで堪能できる。

さらに、迫力あふれるライブパフォーマンスに加え、舞台裏でのリハーサルや移動中の何気ない日常、スタジアムを熱気で包み込んだENGENEのエネルギーまでを映し出す。公開決定を記念し、メンバーからENGENEへ向けた喜びのコメント動画も到着した。

上映は通常版に加え、 3面マルチプロジェクションのSCREENX、座席の動きや特殊効果が連動する体感型4DX、SCREENXと4DXを融合させたULTRA 4DXと、多彩なフォーマットで展開される。あの夏の特別な一日を、ぜひ映画館で追体験してほしい。

また、公開に先立ち、ムビチケ前売券の販売も決定した。

カードタイプのムビチケカードは、2種類の絵柄を用意。購入時に好きなデザインを選ぶことができる。

特典は「オリジナルステッカー（全7種・ランダム）」。ロゴステッカーを剥がすと、メンバーのセルカステッカーが現れる二重仕様となっており、ENGENEへの愛が詰まったアイテムだ。

さらに、ムビチケオンライン券も販売され、購入特典としてメインポスターを使用した「オリジナルスマホ壁紙」が付属する。ムビチケ前売券は、当日券2600円（税込）のところ、2400円（税込）で販売。各種、2月6日（金）より販売開始となる。

お得に本作を鑑賞できるムビチケ前売券を、ぜひチェックしてみてはいかがだろうか。

◇ENHYPENとは？

JUNGWON、HEESEUNG、JAY、JAKE、SUNGHOON、SUNOO、NI-KIの7人で構成されたグローバルグループ。2020年6月から約3カ月間放映されたMnetの大型プロジェクト『I-LAND』から誕生し、2020年11月に韓国デビュー。2021年7月にリリースされた日本デビューシングル『BORDER：儚い』は、オリコン週間シングルランキング初登場1位に輝いたほか、7月度の「ゴールドディスク認定作品」でプラチナ認定を受けた。日本デビューからわずか1年半で京セラドーム公演を開催し、第4世代K-POPアーティストとして最速で単独ドーム公演を実現した。さらに、2025年7月、8月には日本2都市でスタジアム公演を行い、海外アーティストとして最速で日本のスタジアムに進出するなど、飛躍を続けている。