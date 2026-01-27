サッカーのスコットランド・プレミアリーグのセルティックに所属するFW山田新（25）がドイツ2部プロイセン・ミュンスターに今季終了まで期限付き移籍することが27日に両クラブから発表された。

山田は2024年にJ1川崎フロンターレで日本人最多に並ぶ19得点をマーク。昨年の東アジアE―1選手権（韓国）で日本代表に初選出され、デビューした。昨夏にセルティックに加入したが、ここまでリーグ戦8試合（先発1）を含む公式戦11試合に出場して無得点。最近の公式戦2試合はベンチを外れていた。

山田はプロイセン・ミュンスターを通じて「新しいチームメイトとともに早くファンの前でプレーしたい。体調は万全で我々の共通の成功のために全力を尽くす」とコメント。同クラブでスポーツ・ディレクターを務めるヤン・ウプヒュース氏は「シンは非常にエネルギッシュで機敏。我々に多くのインテンシティー、柔軟性、そして奥行きをもたらし、我々のプレーを豊かにしてくれる」と期待した。

プロイセン・ミュンスターはドイツ北西部のミュンスターを本拠地に1906年に創設。1963年にブンデスリーガが発足した際は1部に所属していた。今季ドイツ2部では20試合を終え、18チーム中15位につけている。