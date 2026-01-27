BS10の野球トークバラエティー「ダグアウト!!!」（月曜後9・00）が26日に放送され、元中日ヘッドコーチの片岡篤史氏（56）、元ヤクルトヘッドコーチの宮本慎也氏（55）というPL学園、同志社大を通じた1学年違いの先輩、後輩コンビがそろってゲスト出演。PL学園野球部の“伝統”について盛り上がった。

今回、番組MCを務めたのはPL学園OBでもある上重聡（45）と楽天ファンのお笑いタレント・かみじょうたけし（48）。

そのなかで、PL学園野球部には先輩が使用したジャージが後輩たちに代々引き継がれていく伝統があるという話に。

「たとえば『小早川』とかね、名前とか入ったジャージとかを8年、9年前やけど受け継ぐわけですよ。小早川さんになった気分で練習したりするっていうことも良かった」と片岡氏。

宮本氏が「回ってきた先輩のお下がりを着るんですけど、なかなかテンション上がるんですよ」と話すと、「上がるなぁ！」（片岡氏）「上がる！」（宮本氏）と掛け合いが続く。

「プロ行ったとか行ってないとかじゃなくて、やっぱりPLに憧れてるんで。レギュラーだった時点でだいたい名前分かるわけですよ」と宮本氏。「“付き人”があるんで。その系列で」引き継がれていくという。

これを聞いて、かみじょうには思い当たることが。ある時、街ブラ番組で大阪・豊中を歩いていると元PL学園野球部だという人物から「これ、宣伝してほしいんです」とジャージを渡されたことがあるという。

OBではないものの、名門のジャージをもらって大喜び。ちょうどPL学園OBの平石洋介氏（45）が楽天監督をしていた時に大阪で試合があったため、かみじょうはそれを着て球場に足を運んだ。

すると、平石監督がすっ飛んできて「あきません！変なことしたらあきまへん！何してるんですか！」。そして「誰のジャージですか？誰のジャージですか？」と名前を探り始めたのだとか。

その後、何も知らないかみじょうはジャージの胸元を1センチぐらい開けていたが、一度は離れていた平石監督がここで再び猛ダッシュしてきて「上まで上げとかんと！」と言ってファスナーを一番上まで上げられたと明かした。

「1年生やったら…どうなることやろ…」と言われたというかみじょう。「どうなるんですかぁ！って…」と笑わせていた。