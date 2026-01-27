1月27日、公示された衆院選。新潟県内選挙区で最大の面積を占め、多くの豪雪地帯を抱える新潟5区は中道の前職に元職と新人の2人が挑む、三つ巴の構図となりました。

■中道改革連合・前職 梅谷守 候補

上越市の屋内施設で第一声を行ったのは、中道改革連合の前職・梅谷守さん。3期連続の小選挙区当選を目指します。



【中道・前職 梅谷守 候補】

「庶民にお金が行き渡らなかったあのアベノミクスをそのまま踏襲するというふうに私は見える。大事なことは、庶民の皆様にも予算がきちんと染みわっていく、行き届く、生活者ファーストの積極財政」





■参政党・新人 高野直行 候補

こう話し、物価高対策や賃上げ、少子化対策などを訴えました。また、真冬の解散総選挙による投票率の低下への懸念を口にしたうえで、雪の中の選挙戦への覚悟を示しました。【中道・前職 梅谷守 候補】「雪を言い訳にしたくないので、みんなと知恵・工夫を凝らしながらやり抜くのみ。そういう気持ち」

一方、上越市の街頭で第一声を行ったのは「一緒に笑おう、一緒に育とう」をキャッチフレーズに、国政に初挑戦する参政党の新人・高野直行さん。



【参政・新人 高野直行 候補】

「子育て家庭、一人につき10万円、まずこれをやりましょう。皆さん、それによって子育てにゆとりができてくる」



自身の子育てや民生委員などの経験を通して課題と感じてきた子育てや教育環境の改善などを訴え、現職と元職の候補に対峙していく姿勢を示しました。



【参政・新人 高野直行 候補】

「参政党の政策をしっかりと皆さんに伝えて、そのほかに私の思いをその上に乗せて党員と頑張っていきたい」

■自民党・元職 高鳥修一 候補

そして、前回選で失った議席の奪還を目指すのが自民党の元職・高鳥修一さん。高市内閣の信任が今回の選挙の最重要争点であるとしたうえで…



【自民・元職 高鳥修一 候補】

「当然ですが、地方における農林水産業に対してもしっかりと予算を配分していく、そういうことに私は必ずいたします」



党の掲げる責任ある積極財政や地域の農業・生産者への支援策などを訴え、前回当選時のような比例復活ではなく、小選挙区での勝利を誓いました。



【自民・元職 高鳥修一 候補】

「比例の順位が13位ということが発表された。これは高市総裁から選挙区でしっかりと信任をいただいて勝ち上がってこいと、そういう激励のメッセージだと思っている。しっかり受け止めて全力で戦い抜く」