『第58回 ミス日本コンテスト2026』の最終審査が26日に都内で開催され、アルピニストの野口健さん（52）の娘で大学生の野口絵子さん(21)がグランプリに選ばれました。

野口さんは東京都出身の慶應義塾大学総合政策学部3年。アルピニストの野口健さんの長女であり、世界中の山を登ってきた経験を基に現場主義を掲げ、将来は環境学校の創設を志していると話しています。

■グランプリをダブル受賞「私が人生の中で挑戦した山の中で一番ハードルが高かった」

名前を呼ばれると驚いた表情を見せた野口さん。感想を聞かれると「まさかW受賞できるとは思っておらず、ステキな賞をいただけてとてもうれしいです」と喜びを語りました。

続けて、「きっと私が人生の中で挑戦した山の中で一番ハードルが高かったと思います。ミス日本になるということはどういうことなんだろうと、この半年間ずっと考えていました。ミス日本になるということは“ミス日本として活動してほしい”というふうに託されるものだと思っています。私は自分の言葉を通じて、責任というものを持ちながら1年間活動していきたいと思います」と今後の意気込みを明かしました。

■受賞を伝えたい人は父「感謝を伝えたいと思います」

一番受賞を伝えたい人を聞かれると、「画面越しにみている父に伝えたいと思います」と話し、涙ぐみながら「父親は他の家族とは違って、一緒におうちで過ごす時間は少なかったです。でも大人になって一緒に山を登るようになって心がつながっているなと感じています。母、父に感謝を伝えたいと思います」とコメントしました。

『ミス日本コンテスト』は日本で最も古い歴史を持つミスコンテスト。“日本らしい美しさでよりよい社会を築く”を掲げていて、内面・外見・行動の３つの美しさからなる日本らしい美しさ、そして夢をかなえるための実力を兼ね備えた女性の輩出を目指し、成長をテーマにしています。過去には、第20回グランプリをタレントの叶 美香さん、第24回グランプリを藤原紀香さんが受賞。去年の第57回は石川さゆりさんのめいである石川満里奈さんがグランプリを受賞しました。

今回、野口さんはミス日本『海の日』も受賞していて、日本になくてはならない海の恵みに感謝し、海洋業界への理解と関心を高める役割も担うということです。