¡Ú¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡ÛÉñ²Ú£Å£Ø£Ö¤È£Í£Ö£Ì¤ÎÂÐ¹³Àï¤Ïà£µÂÐ£´á¾¡¤ÁÈ´¤Àï¤Ë¡¡Îëµ¨¤¹¤º¡Ö¥Ü¥¸¥é¤Îµ¤»ý¤Á¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¡×
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×¤ÎÉñ²ÚÎ¨¤¤¤ë¡Ö¥¤¡¼¥Í¥¯¥µ¥¹¥ô¥£¡¼¡Ê£Å£Ø£Ö¡Ë¡×¤ÈÎëµ¨¤¹¤ºÎ¨¤¤¤ë¡Ö£Í£é¡¡£Ö£é£ä£á¡¡£Ì£ï£ã£á¡Ê¥ß¡¦¥ô¥£¥À¡¦¥í¥«¡á£Í£Ö£Ì¡Ë¡×¤ÎÂÐ¹³Àï¤¬£µÂÐ£´¤Î¾¡¤ÁÈ´¤Àï¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡Åö½é£Å£Ø£Ö¤ÎÉñ²Ú¡¢£È£Á£Î£Á£Ë£Ï¡¢¥¸¡¼¥Ê¡¢·î»³ÏÂ¹á¡¢Íü°ÉÂÐ£Í£Ö£Ì¤ÎÎëµ¨¡¢»³²¼¤ê¤Ê¡¢ÀÄÌÚ¤¤¤Ä´õ¡¢¥Ü¥¸¥é¡¢Å´¥¢¥¥é¤Î£µÂÐ£µ¤Ç¤ÎÂÐ¹³Àï¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢£±£±Æü¤Î¸å³Ú±àÂç²ñ¤Ç¥Ü¥¸¥é¤¬Éé½ý¤·¤Æ·ç¾ì¡££µÂÐ£´¤Î¾¡¤ÁÈ´¤Àï¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡ÅÔÆâ¤Ç£²£·Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿²ñ¸«¤Ë¤Ï¡¢Î¾¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¤¢¤ëÉñ²Ú¤ÈÎëµ¨¤¬½ÐÀÊ¡£Àè¤Ë¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ã¤¿Îëµ¨¤Ï¡Ö¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Î°¦¡¢¤½¤·¤Æ¥Á¡¼¥àÎÏ¤Ï¤É¤³¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤¡£»ä¤Ï¥±¥¬¤·¤¿¥Ü¥¸¥é¤Îµ¤»ý¤Á¤òÇØÉé¤Ã¤Æ£µ¿Í¤ÇÂÐ¹³Àï¤ä¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤·¡¢¥Ü¥¸¥é°Â¿´¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¾ì½ê¤ò¼é¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡£¸þ¤³¤¦¤Î¥Á¡¼¥àÎÏ¤â¤½¤ó¤Ê¤Ë´¶¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢£Í£Ö£Ì¤¬ÉáÄÌ¤Ë¾¡¤Ä¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Î£Å£Ø£Ö¤Ï¤³¤³¤Þ¤ÇÉñ²Ú¤È¥¿¥Ã¥°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¸åÇÚ¤Î£È£Á£Î£Á£Ë£Ï¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢£²£µÆü¤Î¹âÅÄÇÏ¾ìÂç²ñ¤ÇÏÂ²ò¡£¤µ¤é¤Ë·ëÂ«¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿Éñ²Ú¤Ï¡Ö£È£Á£Î£Á£Ë£Ï¤äÍü°É¤ÏÎý½¬À¸¤Î»þ¤«¤é¸«¤Æ¤¤Æ¡¢º£²ó½é¤á¤Æ¥±¥ó¥«¤·¤Æ¤µ¤é¤Ëå«¿¼¤Þ¤Ã¤¿¡£¤¤¤Þ¸½ºßºÇ¹â¤ÇºÇ¶¯¤À¤È»ä¤â»×¤Ã¤Æ¤ë¤·¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤â¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¦¡££Å£Ø£Ö¤Ë¤Ï¤³¤ì¤«¤éÀèµ±¤±¤ëÁª¼ê¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¤³¤ì¤«¤é¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¤À¤«¤éÀäÂÐ¤Ë¤³¤³¤ÇÉé¤±¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£»ä¤ÏÈà½÷¤¿¤Á¤ò¿®¤¸¤Æ¤ë¤·¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤â»ä¤¿¤Á¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂÐ¹³Àï¤Øµ¡±¿¤ò¹â¤á¤¿¡£