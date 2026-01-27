22日にデビュー6周年を迎えた6人組グループ・SixTONESの初ベストアルバム『MILESixTONES -Best Tracks-』が、27日発表の『オリコン週間アルバムランキング』で1位を獲得しました。

初週売り上げは57.7万枚を記録し、アルバム『声』の51.7万枚を超えて自己最高記録となりました。SixTONESが同ランキングにおいて初週売り上げ50万枚を突破するのは通算2作目です。

また1stアルバム『1ST』から6作連続・通算6作目の1位を獲得。さらに男性アーティストとしてKinKi Kids、King & Prince、Snow Manに続き、4組目の1stアルバムから6作連続初週売り上げ30万枚超えを達成しました。

YOSHIKIさんプロデュースのデビューシングル『Imitation Rain』から、RADWIMPSの野田洋次郎さん提供の16枚目の最新シングル『Stargaze』、1stアルバム『1ST』から最新アルバム『GOLD』までのアルバムリード曲5曲を含んだ、全24曲が全形態共通で収録されています。

オリコン調べ（2026/2/2付）