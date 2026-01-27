【初公開】600匹超のポケモンと出会える『ポケパーク カントー』 施設内を取材
アニメやカードゲームなど、世界中で愛されるポケモンの世界観を表現した『ポケパーク カントー』の内部が26日、報道陣に初公開されました。
ポケモンの歴史の1ページ目となるゲームソフト『ポケットモンスター 赤・緑』が発売されてから、今年で30年。日本だけでなく、世界中の人たちを夢中にさせてきたポケモンの世界初となる屋外常設施設『ポケパーク カントー』が来月、よみうりランド内にオープンします。
施設内では、600匹を超えるポケモンたちと出会うことができ、約500メートル続く『ポケモンフォレスト』では、ポケモンたちの生態を観察。トレーナーとしての冒険気分を味わえます。
そして、森を抜けると広がるのはグッズの店舗やアトラクションがある『カヤツリタウン』です。ゲームにも登場する『ポケモンセンター』では、ポケモンたちを回復させるお手伝い体験も。
さらに、ピカチュウとイーブイたちが街を行進するパレードや、一緒に楽しめるステージショーなどのイベントも開催。日替わりで登場するポケモンとのグリーティングができるスポットもあります。
合同会社ポケパーク・カントーGMの大野達也さんは、「いろいろなことをしているポケモンたちを観察して、そのポケモンたちとの出会い、触れ合いを楽しむっていうことをぜひしていただきたいと思っています」と語りました。
『ポケパーク カントー』は、2月5日にオープン予定です。
(C)2026 Pokémon. (C)1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。