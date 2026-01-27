こちらは、ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測した棒渦巻銀河「NGC 6217」。

こぐま座の方向、約6700万光年先にあります。

銀河の中心部をつらぬく棒状構造、その両端には、ピンク色の領域が飾り立てるように密集しています。

【▲ ハッブル宇宙望遠鏡（HST）の掃天観測用高性能カメラ（ACS）で観測した棒渦巻銀河「NGC 6217」（Credit: NASA, ESA and the Hubble SM4 ERO Team）】

ピンク色の領域は、電離した水素ガスが放つ赤色の光が観測されるHII（エイチツー）領域（電離水素領域）で、輝線星雲の一種です。ガスと塵（ダスト）が集まった雲から新たな星が生み出されていることから、星形成領域とも呼ばれます。水素ガスを電離させているのは、若い大質量星の放射する紫外線です。

2009年のACS修理後に試験・較正の一環で観測

この画像は、ハッブル宇宙望遠鏡の観測装置のひとつ「ACS（掃天観測用高性能カメラ）」の修理後の試験と較正の一環として、2009年の6月13日と7月8日に取得したデータを使って作成されました。

ACSの修理は、2009年5月に実施されたスペースシャトル「Atlantis（アトランティス）」によるSTS-125ミッションで実施されました。HSTにとって5回目のサービスミッションとなったSTS-125では、他にも「WFC3（広視野カメラ3）」の設置などが行われています。

スペースシャトルは2年後の2011年7月に退役しており、STS-125は最後のサービスミッションとなりました。時折トラブルは生じているものの、HSTはSTS-125から16年以上、1990年4月の打ち上げからは35年以上にわたって科学観測を続けています。

冒頭の画像はESA（ヨーロッパ宇宙機関）から2009年9月9日付で公開されました。

本記事は2019年3月6日公開の記事を再構成したものです。

文／ソラノサキ 編集／sorae編集部

関連記事 「ミラクの幽霊」と呼ばれるNGC 404 見えにくい銀河が紫外線で姿を現す 銀河のペア「VV 191」 ハッブルとウェッブの競演で捉えた“宇宙の奥行き”はっきり目立つ棒状構造 ハッブル宇宙望遠鏡が観測した棒渦巻銀河「NGC 1300」参考文献・出典ESA/Hubble - Rebirth of an icon: Hubble's first images since Servicing Mission 4