【 内田有紀 】テンビーンズ合同会社へ移籍「残りの人生を新しい視点から学び直し」「素直な気持ちを穏やかに皆さんと紡いでいきたい」
俳優の内田有紀さんが、新たに所属した事務所の公式サイトを通じて、移籍を報告しました。
【写真を見る】【 内田有紀 】テンビーンズ合同会社へ移籍「残りの人生を新しい視点から学び直し」「素直な気持ちを穏やかに皆さんと紡いでいきたい」
内田さんは、年齢を重ねるなかで今後を再考し、今回の移籍を決断したことを綴っています。
▽▽▽▽ 内田有紀さん 報告全文 ▽▽▽▽
私、内田有紀は、2025年12月31日をもって長年在籍させていただいた
株式会社バーニングプロダクションを退所し、
これまで業務委託として携わっていたテンビーンズ合同会社へ
所属する運びとなりました。
これからの自分がどのように生きていきたいのかを
改めて見つめ直してまいりました。
じっくりと考えた末にたどり着いた答えは、
残りの人生を新しい視点から学び直し、
心に生まれた素直な気持ちを
穏やかに皆さんと紡いでいきたいという思いでした。
新しい一歩とともに日々の気づきを大切にしながら、
表現することへの可能性と
向き合っていきたいと思っています。
これまで支えてくださった方々への感謝を重ね、
皆さんと心を通わせながら
これからも笑顔で歩んでまいりたいと考えております。
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。
2026.1.24
内田有紀
△△△△ 全文 以上 △△△△
【担当：芸能情報ステーション】