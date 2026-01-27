俳優の内田有紀さんが、新たに所属した事務所の公式サイトを通じて、移籍を報告しました。

内田さんは、年齢を重ねるなかで今後を再考し、今回の移籍を決断したことを綴っています。

▽▽▽▽ 内田有紀さん 報告全文 ▽▽▽▽

私、内田有紀は、2025年12月31日をもって長年在籍させていただいた

株式会社バーニングプロダクションを退所し、

これまで業務委託として携わっていたテンビーンズ合同会社へ

所属する運びとなりました。





歳を重ねていく中で、これからの自分がどのように生きていきたいのかを改めて見つめ直してまいりました。じっくりと考えた末にたどり着いた答えは、残りの人生を新しい視点から学び直し、心に生まれた素直な気持ちを穏やかに皆さんと紡いでいきたいという思いでした。新しい一歩とともに日々の気づきを大切にしながら、表現することへの可能性と向き合っていきたいと思っています。これまで支えてくださった方々への感謝を重ね、皆さんと心を通わせながらこれからも笑顔で歩んでまいりたいと考えております。今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。2026.1.24内田有紀△△△△ 全文 以上 △△△△





【担当：芸能情報ステーション】