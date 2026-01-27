TBS NEWS DIG Powered by JNN

俳優の内田有紀さんが、新たに所属した事務所の公式サイトを通じて、移籍を報告しました。

【写真を見る】【 内田有紀 】テンビーンズ合同会社へ移籍「残りの人生を新しい視点から学び直し」「素直な気持ちを穏やかに皆さんと紡いでいきたい」



内田さんは、年齢を重ねるなかで今後を再考し、今回の移籍を決断したことを綴っています。

▽▽▽▽　内田有紀さん　報告全文　▽▽▽▽

私、内田有紀は、2025年12月31日をもって長年在籍させていただいた
株式会社バーニングプロダクションを退所し、
これまで業務委託として携わっていたテンビーンズ合同会社へ
所属する運びとなりました。

歳を重ねていく中で、
これからの自分がどのように生きていきたいのかを
改めて見つめ直してまいりました。

じっくりと考えた末にたどり着いた答えは、
残りの人生を新しい視点から学び直し、
心に生まれた素直な気持ちを
穏やかに皆さんと紡いでいきたいという思いでした。

新しい一歩とともに日々の気づきを大切にしながら、
表現することへの可能性と
向き合っていきたいと思っています。

これまで支えてくださった方々への感謝を重ね、
皆さんと心を通わせながら
これからも笑顔で歩んでまいりたいと考えております。

今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。

2026.1.24
内田有紀

△△△△　全文　以上　△△△△

 



