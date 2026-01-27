衆議院選挙は1月27日に公示され、28日からは期日前投票が始まります。



“真冬の選挙”……県内では投票所の入場券の配送が間に合わない事態となっています。



期日前投票では、投票日の当日に行けない場合、事前に投票できる制度ですが、今回の衆院選では選挙日程が急に決まったほか、雪の影響などもあり、県内では投票所の入場券の配送が間に合わないところがあるといいます。



テレビ新潟の取材では、粟島浦村をのぞく県内すべての市町村が「入場券が届かない」あるいは「届かない可能性がある」と答えています。

◆もし入場券が届かなかった場合、投票できる？

県の選挙管理委員会によると、入場券が届かなくても本人確認ができれば投票はできるということです。



実際に投票事務を行う市町村の選挙管理委員会で聞いてみると……



新潟市の場合は、画像のようにハガキで入場券が送付されます。すでに入場券が届いている人もいますが、届かない場合、投票所の受付で、名前と生年月日などを受付で伝え、本人と確認できれば投票できるということです。



その際、運転免許証、マイナバーカード、パスポートなどがあればよりスムーズだということです。



積雪が2メートルを超える魚沼市では、大雪の影響などで入場券が届かない場合でも、投票所の受付で名前、生年月日、住所を伝えて本人確認ができれば投票はできるといいます。



魚沼市では大雪の影響で、2月8日の投票日は終了時間が2時間繰り上がる予定です。

◆1月中に期日前投票すると2月にもう一度投票に行くことになる！？

一方、衆院選と同時に行われる「最高裁判所裁判官の国民審査」は、期日前投票が2月1日から始まります。



入場券は1枚なので、1月中に衆院選の期日前投票を行った場合、2月にもう一度期日前投票するにはどうすればよいのでしょうか。

新潟市選管によると、1月中に期日前投票に行き入場券を提出してしまうと、2月1日以降に最高裁判所裁判官の国民審査を投票する際、入場券がないことになりますが、その場合でも受付で名前と生年月日などを伝え、期日前投票宣誓書を書いて、本人確認や投票状況が確認できれば、投票できるということです。



（入場券見本画像：新潟市提供）