韓国・ソウルのある名門女子高校。進学校であるこの高校で起きた事件を裁判資料や当時の報道、関係者の取材をもとに再現ドラマで紹介した。

2018年6月、1学期の期末テストが行われていた。理系クラス2年生のある生徒は、成績は1位に限りなく近い秀才。定期テストの成績は内申点となり大学受験に大きく影響するが、そのテストでこの生徒は理系クラス学年2位の成績を収めた。

クラスメイトから「2位なんてすごいじゃん」と言われたが、彼女は「2位じゃ意味ないよ」と答えた。成績優秀者が集まるこの高校で彼女が目指していたのは、韓国最高峰といわれる大学、国立・ソウル大の医学部。その医学部への推薦を受けられるのは、1つの高校につき1人のみ。そのためには、理系で学年1位になる必要があったのだ。

韓国において、大学ブランドは就職や社会的評価に大きく影響する。国立のソウル大学と私立の高麗大学、延世大学は、頭文字をとって「SKY」と呼ばれ、このような大学に進むことが人生の成功者となる道筋だった。

その戦いには高校も重要だ。韓国・ソウル市の江南区と瑞草区は韓国イチ教育熱心な街と言われることもあり、このエリアに属する学校は「江南8学群」と呼ばれる。そこにこの高校があった。

秀才の生徒が理系クラスで学年2位だったテストで、学年1位を収めたのは別の生徒だった。そして文系クラスで1位をとっていた生徒は、理系1位だった生徒の双子の姉だった。理系1位の双子の妹は、ソウル大の医学部を志望。文系1位の双子の姉は、同じくソウル大の文学部史学科を志望していた。

学校内は双子の話題で持ちきり。しかし「塾だとそんなに成績いいって聞かないんだよね」「塾一緒なんだけどさ、上位には入ってないと思うよ」などと話す生徒がいた。

秀才の生徒が勝てないのは、内申点に関わる学校内のテストだけだった。全国模試の結果では、双子姉妹は決して成績上位ではない。しかし校内の定期テストでは、ともに学年1位。理系上位の成績表を見ると10位から2位までは10点差程度になっているが、1位と2位の点差は81点。

2位の生徒が「この点差はまぐれで取れたとは思えないよ」と言うと、その母親は「その子達って、1年生のときから成績上位なの？」と聞いた。その生徒は「急に2学期になって成績が上がって…」と答えた。高校1年・1学期のテストでの双子生徒の成績は、文系の姉は学年121位、理系の妹は学年59位。それが、2学期のテストで双子の姉が文系クラスの中で学年5位、妹も理系クラスの中で2位と成績が急上昇した。2位の生徒の母親は「なにか不正とか？」と疑問を抱いた。

2位の生徒が教師に訴え、学校も調査を開始。実は、不正が行える可能性が双子姉妹にはあったからだ。

校長が不正の可能性について話を聞いたのは、美術教師兼教務部長の男性。この教務部長は、双子姉妹の父親だった。

教務部長は疑惑を否定。しかし生徒たちの間では「事前にテスト内容とか教えてもらったんじゃない？」などと噂が広がっていた。その疑惑はSNSで拡散。保護者は大統領府のホームページにこの件を報告。詳しい調査を求め、わずか数日で約6000人もの賛同を得た。双子姉妹の父であり教務部長である男性は、学校のホームページに釈明文を掲載し改めて疑惑を否定。一方でソウル教育庁は、警察に捜査を依頼。高校や双子姉妹の自宅の家宅捜索が行われ、書類や電子機器が押収された。

警察が双子姉妹の家から押収したものを調べていくと、若い刑事が気づいたのが、問題用紙の一部に、小さい文字で謎の数字が書かれていたこと。

さらに、別の刑事が「おかしくないですか？ここもここも、問題自体は正解してるんですけど、途中の式とか、一切メモがないんですよね」と指摘した。

「ここにも謎の数字が書いてあります」。それは双子姉妹の自宅から押収したメモ。これは問題用紙に書かれていた数字の羅列と一致。さらに、マークシートの答えとも一致していた。

一方、試験問題の当日までの保管場所について「テスト問題は考査係の統括教師がまとめて検討します。そのあと教務部長が決裁。教務部長の決裁がおりると、金庫に保管されます。そして最終的に教頭の決裁を受けたら、試験問題は印刷に回されるんです」と校長は説明した。双子姉妹の父である教務部長は、確かにテスト問題に関われるポジションにいた。

金庫の番号を知っているのは考査係の統括教師と、教務部長、もともと教務部長を務めていた現教頭だという。そこで教務部長がテストに接触する瞬間がないか防犯カメラも確認されたが、不正しているような証拠は映っていなかった。

若い刑事は「事前に答えを知っている割には、不正解もいくつかあるんですよね」という点にも疑問を持った。この不正解があったことに大きな秘密が隠されていた。

実はこの定期試験では、試験問題を作るときに問題とともに解答も提出するが、あとから解答が間違っていた、もしくは複数正解があったという場合がある。その場合、最終的な正解が「訂正後の正解」という表記がされ、それにならって採点がされるという。その情報をもとに改めて双子姉妹の答案を確認すると、姉妹はいくつもの問題で訂正前の解答を記載していた。正解率が高い簡単な問題でも書いた答えは訂正前の解答だったため、姉妹は不正解になっていた。これで不正をしていた可能性が一気に大きくなった。

そして双子姉妹の携帯電話を解析した結果、妹の携帯電話に英語の解答がメモされていた。しかも、メモされた日付は試験日より前。姉妹が不正をしていることは明らかだった。

では、誰がどうやって試験問題を事前に手に入れたのか？校内の防犯カメラをくまなくチェックすると、一つの疑問が浮かんだ。教務部長が残業している日があるにも関わらず、残業申請が出ていないのだ。いつもきっちり申請しているのに何日かだけ申請が出ていない。その日を洗い出すと定期テストの時期。娘たちの成績が急上昇した試験の時期と一致していた。

これらの状況から、教務部長である父がなんらかの方法で試験問題を流出したと認められた。高校の成績管理業務を妨害したとされ、教務部長は懲役3年。双子姉妹は懲役1年、執行猶予3年となった。

この事件は大学受験が人生の大きな分岐点となる韓国中で多くの注目を浴び、親が働く中学や高校に子供が通うことを禁じる制度を導入する自治体が増えることとなった。