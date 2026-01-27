新鍋理沙さんも同行！ 株式会社平和堂が滋賀県モニターツアーを開催

株式会社平和堂は26日（月）、「滋賀県モニターツアー（東レアローズホームゲーム）新鍋さんとめぐる応援ツアーinSHIGA」の開催を発表した。

今回、滋賀県を中心に総合スーパー等の小売りチェーンと関連事業を運営している株式会社平和堂が、2月28日（土）から3月1日（日）にかけて1泊2日のツアーを実施。

本ツアーは 「プロスポーツの持つ”ホーム（本拠地）””アウェー（敵地）”という特徴を活かし、滋賀県と他府県が連携して各府県を拠点に活動するプロスポーツの観戦などを通じて地域間の相互誘客を促進する好循環を生み出すことで地域活性化を図ること」を目的とした「ホームアンドアウェーツーリズムによる地域活性化実証事業」を株式会社平和堂が受託し、事業の実証化に向けて開催される。

本ツアーでは、滋賀ダイハツアリーナ行われる大同生命SV.LEAGUE WOMEN第17節 東レアローズ滋賀vsSAGA久光スプリングスの試合観戦を行う他、滋賀県の観光や食が楽しめる行程を貸し切りバスで巡るとのこと。また、ツアーの一部行程にはSAGA久光OGで、現在も所属アスリートとしてSAGA久光とマネジメント契約をしている元バレーボール女子日本代表の新鍋理沙さんが同行する。

参加費は一人28,000円からで、プランによって値段が異なる。参加人数は30名（最少催行人数16名）。申し込みは平和堂旅行センターより可能となっている。