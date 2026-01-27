【ブンデスリーガ】フライブルク 2−1 ケルン（日本時間1月26日／ヨーロッパ・パルク・シュタディオン）

【映像】「股抜きパス」で相手2人を無力化

フライブルクのMF鈴木唯人が、相手の股下を通す1本のパスで局面を打開。決定的なチャンスを演出した。

日本時間1月26日のブンデスリーガ第19節で、フライブルクはホームでケルンと対戦。鈴木はミッドウィークのヨーロッパリーグに続いてトップ下で先発出場し、2−1の勝利に貢献している。

11分に美しいスルーパスで同点ゴールをアシストすると、その後も質の高いプレーで多くのチャンスに関与した。中でも好調さが見えたのが、同点で迎えた44分のシーンだ。

コーナーキックからの二次攻撃で、左サイドに流れた鈴木にボールが渡る。ゴールに対しては背中を向けており、ケルンのMFトム・クラウスのプレッシャーによってタッチラインに追い込まれているようにも見えた。DFアレッシオ・カストロ＝モンテスのカバーもきており、ダブルマークに近い形となった。

しかし、実際は相手をあえて自らに引きつけていたか。次の瞬間に鈴木はクラウスの股下にボールを通し、同時にカストロ＝モンテスも無力化。サポートにきたDFマクシミリアン・ローゼンフェルダーの進行方向にパスを出したのだ。

ゴールにアシストにと結果を重ねる

鈴木がケルンの2選手を引きつけていたことでマークが緩くなっていたローゼンフェルダーは、そのままボックス内に進入してゴールライン付近をドリブルで抉る。シュートにこそ結びつかなかったが、日本代表MFの機転を利かせたプレーをキッカケにタッチライン際から一気にゴールへと迫った。

今シーズンから加入したフライブルクで鈴木は、徐々にチームにフィットし、年明け以降はさらに勢いを増している印象だ。今節はアシスト、前節は得点と数字に残る部分に加えて、ドリブルやパスでも決定的な違いを作り続けている。

1月30日のリール戦（ヨーロッパリーグ）、2月1日のシュトゥットガルト戦（ブンデスリーガ）と今後も連戦になるが、鈴木の活躍に期待したい。

（ABEMA de DAZN／ブンデスリーガ）

