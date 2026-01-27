衆議院議員選挙が1月27日に公示された。社会民主党・福島みずほ党首の「第一声」は東京・渋谷区。

福島党首が「高市総理はこの寒い冬、受験シーズン、大雪の中、国会を開会をして施政方針演説やらない、予算委員会もやらない、何にもやらないで解散をしました。働かないで働かないで働かないで働かないで働かないで失言しかしてないじゃないですか。どうですか失言しかしていない。それで解散です」と訴えると、聴衆からは「そうだ！」の声も飛んだ。

そして「受験シーズン、すべての大学の入学金と授業料をゼロにするのに必要なお金は3兆円なんです。皆さん、どうですか。あなたの税金は防衛予算ばっかりではなくて、医療、介護、教育にこそ使われるべきではないでしょうか。社民党はそれをやっていきます。地震大国日本に原発はいりません。原発再稼働あり得ない。地球温暖化防止にきちっと対応をしていきます。そして皆さん、まさに平和です。沖縄はもちろんのこと、日本全土を絶対に戦場にさせません」などと訴えた。（ABEMA NEWS）