白よりこなれる“エクリュ”！【ZARA】40・50代のサマ見えに♡「優秀アイテム」

白よりもマイルドで、こなれた雰囲気をまとえるエクリュ色。清潔感のある色味でサマ見えが狙えるエクリュのアイテムは、ミドル世代のデイリーコーデにもぴったりハマりそうです。そこで今回は、【ZARA（ザラ）】でゲットできるエクリュのセーターとパンツをご紹介。オンにもオフにも使いやすいシンプルなデザインで、冬のスタイリングで大活躍の予感。

重ね着も◎ 洗練されたきれいめのセーター

【ZARA】「ベーシック無地ニットセーター」\5,290（税込）

無駄のないシンプルなデザインで、洗練された雰囲気がまとえそうなセーター。ニュアンス感のあるエクリュ色が大人の上品見えをサポートする一方で、袖口にはメタルボタンが付いており、さり気ないアクセントになっています。1枚ではもちろん、ジャケットやキャミワンピのインナーにも使えそう。コンパクトなシルエットなので、レイヤードしても着膨れしにくそうなのもポイントです。

カジュアルなのにきれい見えが狙えるワイドパンツ

【ZARA】「ワイドレッグストレッチウエストパンツ」\5,290（税込）

カジュアルな風合いのワイドパンツも、清潔感のあるエクリュなら上品見えが狙えます。ストンと落ちるワイドストレートシルエットが美しく、足元まで大人っぽい雰囲気を演出。ウエストはゴムと紐仕様になっており、リラクシーに穿けそう。スウェットトップスと合わせたラフな着こなしや、きちんと感のあるシャツできれいめに引き寄せるのもおすすめです。

writer：Emika.M