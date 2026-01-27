「手が止まらない♡」「人気の定番商品！」【カルディ】映画のお供にも◎「おやつ」

【カルディ】といえば、ちょっと珍しくておしゃれなおやつが見つかる宝庫。和風から洋風までそろうラインナップは、ティータイムはもちろん、映画鑑賞や小腹満たしにもぴったりです。今回は、甘党さんもそうでない人も楽しめるカルディのおやつをご紹介します。

手が止まらないかも！「大学いも蜜かりんとう」

@monmon.121さんが「ついつい手が止まらなくなる」と紹介するのは「カリッと香ばしい」食感と「甘さは意外と控えめ」というかりんとう。薄切りの形状でサクサクと食べ進められるのも◎ どこか懐かしさも感じられそうな味わいは、おうち時間のお供にもぴったりです。

すっぱさがクセになりそう「紀州南高梅アソート 三種の味」

見るからにふっくら柔らかそうな紀州南高梅を、かつお・はちみつ・しその3種類の味で楽しめる贅沢なアソートです。おでかけやスポーツ中の塩分補給にも便利で、常温で持ち運べるのも嬉しいポイント。甘いお菓子が苦手な人にもおすすめです。

香ばしくてやみつきに「キャプテンダニー ポップライスキャラメル」

お米の香ばしさとキャラメルの甘い香りがたまらない、軽やかなスナック。公式HPによると「せんべいのような香ばしさにポップコーンのような食感が加わったポップライス」なのだとか！ 映画やドラマを見ながらつまむのにぴったりかも。

定番人気に新フレーバー登場！「ペンバートン バッファローランチプレッツェル & ナッツミックス」

@monmon.121さんが「人気の定番商品！」と語るプレッツェル & ナッツミックスに、水色カラーが目印の新フレーバーが登場！ バッファローウィング味のプレッツェルとナッツの組み合わせは、お酒のおつまみにもぴったり合いそう。ハニーマスタード味と一緒にゲットして、食べ比べてみては？

