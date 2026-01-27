◆第４０回根岸Ｓ・Ｇ３（２月１日、東京競馬場・ダート１４００メートル＝１着馬にフェブラリーＳの優先出走権）

９歳馬ケイアイドリー（牡９歳、栗東・前川恭子厩舎、父エスポワールシチー）が１年５か月ぶりに戦列復帰する。２４年９月のコリアＣに出走予定だったが、左前肢の繋靱帯（けいじんたい）炎で取り消し。休養中の２５年２月に栗東・村山厩舎が勇退解散し、前川厩舎に引き継がれる形で転厩した。前川調教師は「おとなしい馬ですが、動きを見るとオープン馬だな、と思いますよ」と能力の高さを感じ取る。

脚元も考慮して、乗り込みは坂路のみ。プールも併用しながら、調整を進めてきた。追うごとに時計を詰め、２１日は栗東・坂路で５３秒１―１２秒７をマーク。前川師は「トモ（後肢）の筋肉が付いてきました」と良化を実感している。

２３年北海道スプリントＣ・Ｊｐｎ３の覇者で、オープン３勝。中央、地方、海外と、幅広い舞台のダート短距離戦で活躍してきた。長期休養による馬体重の増加、２３年１２月以来、久々の１４００メートル戦など不安点はあるが、指揮官は「レースに向けての態勢は整っていますよ」とうなずく。ベテランの実績馬が、新天地で再び勝利を目指していく。（水納 愛美）