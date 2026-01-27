衆議院選挙がきょう「公示」されました。12日間の“真冬の超短期決戦”、各党の第一声は？

【写真で見る】各党の第一声

衆院選が公示 各党の主張 自民・維新・中道・国民

自民党 高市早苗総裁

「『日本列島を強く、豊かに』私たちは訴えております。国民の皆様にご信任を頂きたい。

自民党と日本の日本維新の会、これで過半数を取れなかったら、私は内閣総理大臣を辞める」

日本維新の会 藤田文武共同代表

「維新の会は高市政権のアクセル役ですよ。私たちが引っ張っていく。そして、高市総理をもっともっと前に押し出して、日本を前に切り開いてまいります」





高市総理と吉村代表が、“与党で過半数を取れなければ辞任する”との考えを示す中、野党は対決姿勢を鮮明にしています。

中道改革連合 野田佳彦共同代表

「暮らしを後回しにする政治を選ぶのか。『生活者ファースト』のその理念のもとに政策を訴える我々中道にご支援をいただけるのか」



国民民主党 玉木雄一郎代表

「私たちはこの解散、『経済後回し解散』だと思います。私たちは、与党の安定ではなくて、国民生活の安定のために戦います」

衆院選が公示 各党の主張 共産・れいわ・参政

共産党 田村智子委員長

「（高市総理は）責任ある積極財政という名の、無責任な放漫財政にひた走っているじゃありませんか。物価高で私たちの暮らしを苦しめる、こんな無責任な政治をやめさせなければなりません」

れいわ新選組 大石晃子共同代表

「れいわ新選組は消費税廃止をはじめとして、今すぐ繋ぎの現金10万円給付、社会保険料は国のお金で引き下げる」

参政党 神谷宗幣代表

「我々の基本方針は反グローバリズムです。参政党は排外主義ではありませんが、移民の過度な受け入れには猛反対です」

衆院選が公示 各党の主張 ゆう・保守・社民・みらい

減税日本・ゆうこく連合 原口一博共同代表

「今、我々はあっちが悪い、こっちが悪いと言っている時間はないんです。日本独立、日本再興、日本救世。みなさん、日本を取り戻そうじゃありませんか」

日本保守党 百田尚樹代表

「私たちが今回最も大きな問題と考えているのは移民問題です。日本のために頑張ってくれている移民の皆さんいます。（移民政策を）抜本的に見直そうじゃないか」

社民党 福島みずほ党首

「物価高対策として社民党は消費税ゼロ。税の再配分、公平な税制をやる。そのことを社民党はやります」

チームみらい 安野貴博党首

「チームみらいは、消費税の減税を訴えてはおりません。大きな現役世代の負担となっている社会保険料を下げる。これを優先すべきだと考えるからです」