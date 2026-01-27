日本テレビ系「ザ！世界仰天ニュース」が２７日、『受験の大事件スペシャル』と題して放送され、ハナコ・岡部大らがゲストとして出演した。

岡部が「僕は高校受験も大学受験もやって…」と説明すると、ＭＣの笑福亭鶴瓶が「どこやった？大学」と岡部の出身大学を知りながら、質問。岡部が「早稲田大学に…通わせていただきました」と答えると、鶴瓶は「なんやねんこいつ、腹立つわ」「早稲田やで」とうらやみ、スタジオには笑いが。

続いてモデルで女優の井桁弘恵（２８）にたずねると、「はい…早稲田…」。鶴瓶は「なんやねん、こいつら…」とぼやき、再び笑いとなった。。互いに同じ早稲田だったとは知っていたといい、「同門で…後輩さんなんだ…（と）」（岡部）、「先輩です」（井桁）と笑顔。岡部はスポーツ科学部、井桁は人間科学部、と画面で紹介された。

井桁は偏差値７０を超える福岡の進学校・修猷館高校出身のインテリ。「高校受験したんですけど、中学の成績がめっちゃよくって…（笑い）。オール５、だったんですよ」と明かすと、スタジオは「え〜っ？！」。井桁は「自分最強だ、と思うぐらい勉強が楽しくて。調子に乗っちゃって」と照れ笑いで明かしていた。