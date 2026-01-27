公示日を迎え、選挙戦が本格的にスタートしました。

AIなどを使って選挙分析を手がけるJX通信社の米重克洋代表と、現在の選挙情勢について分析します。

「比例の投票先」を調査してみると…

井上貴博キャスター:

JX通信社の米重代表の分析では、ポイントが3つあるといいます。



●「自民」に浮動票・保守票か

●「中道」は「支持も集結」できるか

●高市総理の「消極支持層」が議席を左右？

1月23日〜25日の期間に、TBSテレビ「選挙の日」とJX通信社合同のインターネット調査を行いました。なお、「ゆうこく連合」が政党要件を満たす前に行われた調査であったため、「ゆうこく」の項目はありません。

【比例投票先は？】

・1月23日（金）〜25日（日）にインターネットで調査を実施（5301サンプル）

・「ゆうこく」が政党要件を満たす前に行われた調査



＜今回の衆院選／2025年の参院選／2024年の衆院選＞

▼自民 今回：23.3% 25年：15.4％ 24年：16.6％

▼中道 今回：13.8% 25年：立憲12.4％、公明2.5％ 24年：立憲12.8％、公明2.6％

▼国民 今回：6.8% 25年：9.2％ 24年：8.2％

▼維新 今回：4.6% 25年：5.5％ 24年：5.8％

▼参政 今回：4.2% 25年：6.8％ 24年：4.6％

▼れいわ 今回：2.3% 25年：3.3％ 24年：3.0％

▼共産 今回：2.2% 25年：3.1％ 24年：3.1％

▼みらい 今回：2.2% 25年：1.5％ 24年：−

▼保守 今回：1.7% 25年：2.8％ 24年：2.0％

▼社民 今回：0.5% 25年：0.9％ 24年：0.8％

▼その他 今回：0.8% 25年：3.7％ 24年：3.1％

自民党は、石破政権時に比べて少し増えていますが、国民、維新、参政はやや減っています。どの党から自民に票が動いているのでしょうか。

前回「国民・参政」に投票した人に変化？

井上キャスター:

前回の参院選と同じ政党に投票するかという調査も行いました。

【2025年の参院選と同じ政党に投票？】

▼前回「自民」に投票し、今回も「自民」に投票：約8割



▼前回「国民」に投票し、今回も「国民」に投票：44.9％

▼前回「国民」に投票し、今回は「自民」に投票：23.8％



▼前回「参政」に投票し、今回も「参政」に投票：45.2％

▼前回「参政」に投票し、今回は「自民」に投票：26.0％

前回、国民・参政を支持していた人が、自民に流れつつあるということなのでしょうか。

JX通信社 米重克洋 代表取締役:

実は、高市政権の支持層には、かつて安倍政権時には自民党を支持・投票をしていた人たちが多いのです。



その中で、積極財政などの経済政策に関心がある人は「国民」、政治的な考え方が保守・右派的な人は「参政」と分かれ、石破政権時にはそれぞれの党に投票されていました。



しかし、今は“高市自民党”ということになっていますので、「自民」に戻っていこうという人が、国民・参政のそれぞれに2〜3割いるということが調査で分かってきたということです。

「中道改革連合」党名の浸透も課題の一つ

井上キャスター:

比例の投票先について、新党「中道」に注目してみます。



2025年参院選の立憲12.4％と公明2.5％を足してみると14.9％。今回の衆院選では13.8％ということで、1％ほど減っていることになります。

さらに調査によって、以下のような動きも分かってきました。



▼前回「立憲」に投票し、今回「中道」に投票：64.8％

▼前回「公明」に投票し、今回「中道」に投票：63.5％



▼前回「公明」に投票し、今回「自民」に投票：13.1％

JX通信社 米重克洋 代表取締役:

おそらく元々の「立憲」「公明」の支持層についても、「中道改革連合」という党名が浸透していないということがいえるのだと思います。



したがって、それぞれの支持層の6割程が「中道」に入れるとしている一方で、それ以外はまだ決めていなかったり、違う党に入れようか考えている状況なのでしょう。

両党にとって、まず自分たちの元々の支持層をしっかりと固めていくことが、優先順位が高い課題になっていると思います。



かつての旧民主党の時代の、いわゆる「民主党」という党名を覚えている人が多く、未だに選挙で、数百万票単位で投票されているという分析もあります。新しい党名を短い期間で浸透させることは、難しい課題でもあります。

井上キャスター:

新党結成についても聞きました。

【「中道」新党結成の評価】

▼賛成：6.4％

▼どちらかと言えば賛成：13.3％

▼どちらかと言えば反対：13.6％

▼反対：25.3％

高市内閣の“消極的支持層”が議席左右か

井上キャスター:

高市内閣については、▼「支持」が60.5％、▼「不支持」が39.5％と、高い支持率であることが分かります。

【高市内閣の支持率】

▼強く支持する：17.2％

▼どちらかと言えば支持する：43.3％

▼どちらかと言えば支持しない：20.2％

▼まったく支持しない：19.3％

約6割の「支持する」人たちは、解散をどう考えているのでしょうか。

▼「強く支持する」 解散は妥当：79.1％

▼「どちらかと言えば支持する」解散は妥当：29.7％

JX通信社 米重克洋 代表取締役:

自民と維新の与党で過半数を達成したいというのが、今回高市総理が公言している目標です。



達成するためには、少なくとも自民党が比例得票率で30%以上を取っていく必要があるだろうと考えています。石破政権時の比例得票率は26%程度でしたので、それを上回らないといけません。

高市総理にとっては、「強く支持する」17%を固めるだけでは足りず、「どちらかといえば支持する」という消極的な支持層についても、一定程度固めなければならないという状況だと思います。



しっかりと、解散総選挙の大義や争点を有権者に伝えられるかが、勝負の分かれ目になると思います。



＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＜プロフィール＞

米重克洋さん

JX通信社 代表取締役

全国の報道機関にニュース速報や世論調査を提供

選挙分析も手がける