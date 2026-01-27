女優の浜辺美波（25歳）が、1月26日に放送されたトーク番組「しゃべくり007」（日本テレビ系）に出演。恋愛禁止の学校に通っていたが「見つかったカップルずついなくなっていく」と語った。



映画「ほどなく、お別れです」に出演する浜辺美波とSnow Man・目黒蓮が宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。浜辺は堀越高等学校出身だが、「高校が恋愛禁止なんですよ。だから、見つかったカップルずついなくなっていく。退学なんですよ」と厳しい高校生活でモテ期はなかったと話す。



浜辺は「2人ずついなくなっていくので、結構、減りが早くて。デートしてるのを見つかったり、告げ口があったりで。自主退学みたいになっちゃう」と語った。