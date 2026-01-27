1食24.6円！安いパスタは“トルコ産” 「さっぱり」「噛みごたえあり」でスープ料理にぴったり！【Nスタ解説】
1キロで246円、1食あたり24.6円という安さの「トルコ産」のパスタ。スーパーで取り扱う種類は少ないようですが、どのスーパーでも安いようです。
パスタ1キロ246円 安さの理由は“トルコ産”
出水麻衣キャスター：
東京・赤坂にあるスーパーでは、「トルコ産」の乾麺タイプのパスタが1キロ246円で販売されていました。パスタ1束を1人前とすると、1キロだと10食分になるため、1食あたり24.6円ということになります。
【パスタの値段】スーパーセルシオ和田町店 ※1月27日
▼日本産：500グラム 431円
▼イタリア産：500グラム 431円
▼トルコ産：700グラム 323円
トルコ産は安いのですが、食品バイヤーは「売り場での割合は1割ほど。問屋の扱いが少なく仕入れが安定しない」としています。
スパゲッティ輸入量1位 イタリア→トルコに
財務省の貿易統計によると、日本のスパゲッティの輸入量は、これまで「イタリア」が1位でしたが、近年は、徐々に「トルコ」が輸入量を伸ばし、2024年にはイタリアを抜いています。
トルコ産のパスタはスーパーなどであまり目にしませんが、どこで使われているのでしょうか。
パスタ輸入業者によると「日本では冷凍食品や外食産業で多く使われている」といいます。
イタリア産より仕入れが約3割安く、日本や欧米に比べて「人件費が安いのではないか」ということで、価格が安く抑えられているとみられます。
トルコ産パスタはスープと相性◎
トルコ料理店にトルコ産パスタの特徴を聞きました。
●味：小麦の風味はあるが主張しすぎずさっぱりしている
●食感：噛みごたえがある
ソースを吸いにくいので、スープ料理などに向いているといいます。
新宿にあるトルコ料理店「トルコ料理ボスボラスハサン」では、以下のようなパスタ料理があります。
▼アルパ・シェヒリエ（650円）
マカロニのようなパスタをトマトペーストと炒めたスープ料理
▼テール・シェヒリエ（350円）
細めのパスタを鍋に入れてバターと炒め、ライスを投入
バターライスにパスタが入ったようなもの