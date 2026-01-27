1キロで246円、1食あたり24.6円という安さの「トルコ産」のパスタ。スーパーで取り扱う種類は少ないようですが、どのスーパーでも安いようです。

【写真で見る】トルコ産のパスタが安い！スーパーで比べると…

パスタ1キロ246円 安さの理由は“トルコ産”

出水麻衣キャスター：

東京・赤坂にあるスーパーでは、「トルコ産」の乾麺タイプのパスタが1キロ246円で販売されていました。パスタ1束を1人前とすると、1キロだと10食分になるため、1食あたり24.6円ということになります。





スーパーで取り扱うトルコ産パスタの種類はかなり少ないようですが、価格面ではどのスーパーでも安いようです。

【パスタの値段】スーパーセルシオ和田町店 ※1月27日

▼日本産：500グラム 431円

▼イタリア産：500グラム 431円

▼トルコ産：700グラム 323円



トルコ産は安いのですが、食品バイヤーは「売り場での割合は1割ほど。問屋の扱いが少なく仕入れが安定しない」としています。

スパゲッティ輸入量1位 イタリア→トルコに

財務省の貿易統計によると、日本のスパゲッティの輸入量は、これまで「イタリア」が1位でしたが、近年は、徐々に「トルコ」が輸入量を伸ばし、2024年にはイタリアを抜いています。



トルコ産のパスタはスーパーなどであまり目にしませんが、どこで使われているのでしょうか。

パスタ輸入業者によると「日本では冷凍食品や外食産業で多く使われている」といいます。



イタリア産より仕入れが約3割安く、日本や欧米に比べて「人件費が安いのではないか」ということで、価格が安く抑えられているとみられます。

トルコ産パスタはスープと相性◎

トルコ料理店にトルコ産パスタの特徴を聞きました。

●味：小麦の風味はあるが主張しすぎずさっぱりしている

●食感：噛みごたえがある



ソースを吸いにくいので、スープ料理などに向いているといいます。



新宿にあるトルコ料理店「トルコ料理ボスボラスハサン」では、以下のようなパスタ料理があります。

▼アルパ・シェヒリエ（650円）

マカロニのようなパスタをトマトペーストと炒めたスープ料理



▼テール・シェヒリエ（350円）

細めのパスタを鍋に入れてバターと炒め、ライスを投入

バターライスにパスタが入ったようなもの