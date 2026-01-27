冬に行きたい「神奈川県の温泉地」ランキング！ 2位「湯河原温泉」を抑えた1位は？【2026年調査】
寒さが厳しくなるほど、温泉のありがたみを実感するものです。凍てつく空気の中で湯に身を委ねるひとときは、心まで解きほぐしてくれます。冬ならではの魅力を味わえる温泉地が、旅先として選ばれています。
All About ニュース編集部は1月14〜15日、全国10〜60代の男女250人を対象に「温泉地」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、冬に行きたい「神奈川県の温泉地」を紹介します！
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
回答者からは「万葉集にも詠まれた歴史ある名湯。箱根より温暖で、落ち着いた雰囲気が魅力です」（60代男性／香川県）、「都心からは箱根よりも近く、観光もしやすいエリアで、冬休みの小旅行にぴったりなため」（40代男性／東京都）、「温泉街の雰囲気がいいので風情を味わいたい」（30代男性／大阪府）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「前に行って良かったのと、箱根駅伝の地を一緒に巡りたいから」（30代女性／愛媛県）、「冬の街並みを浴衣をきて食べ歩きしたり、温泉にはいって満喫したい」（40代女性／長崎県）、「泉質や宿の選択肢が非常に豊富で、露天風呂からの景色、冬限定の料理、観光と温泉の両立ができる点も魅力」（40代男性／大阪府）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
2位：湯河原温泉／67票2位は「湯河原温泉」でした。静岡県との県境にある湯河原温泉は、万葉集にも詠まれた歴史ある温泉地。春は新緑、夏は湯河原海水浴場、秋は紅葉やみかん狩り、そして冬にはサザンカや梅など、四季を通じて豊かな自然の中で過ごせるのが魅力です。
1位：箱根温泉／167票1位は「箱根温泉」でした。神奈川県を代表する観光地・箱根は、箱根湯本温泉をはじめとした多くの温泉は、「箱根七湯」「箱根二十湯」と数えられるほど。豊富な泉質と多彩な温泉宿が点在しています。自然景観や美術館など観光スポットも豊富で、圧倒的な票数を獲得しました。
