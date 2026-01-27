上司に見せる提出書類は「中途半端」がちょうどいい。体力がない人の“頑張り過ぎない”手抜き術
仕事、受験勉強、親の介護など、あらゆることに100％全力投球でのぞめば、誰でも途中で息切れし、望んでいたような成果が出せなくなります。限りある自分のエネルギーを適切に配分し、継続的に正解を出し続けるためには、どうすればよいでしょう。
「無理して我慢しない」「限界まで頑張らない」「嫌なことはやらない」という「手抜き三原則」を提唱する『体力がない人の仕事の戦略』（和田秀樹著）は、体力に頼らない効率的な働き方を解説しています。
今回は本書から一部抜粋し、精神科医の視点から「上司への中途半端な提出書類に対する考え方」について紹介します。
大事な書類を作成する際には、「どこかに見落としがあるのでは？」と不安になって、ギリギリまで提出をためらう気持ちが生まれます。「失敗は許されない」と思うと、肩にチカラが入ることもあります。あまりにも慎重になると、どうしても提出期限まで粘ることになって、「例のあれ、どうなっている？」などと上司に追い立てられ、余計にあたふたすることになります。
こうした状況を作らないための戦略は、意外に簡単でシンプルです。中途半端な状態でいいから、ある程度のところで見切りをつけて、早い段階で上司の判断を仰いでしまうのです。「まだでき上がっていませんが、方向性が合っているか、ご確認いただけますか？」上司が書類に目を通して、「この感じでいいよ」となれば、安心して作業を続けてフィニッシュに向かうことができます。
上司の考えとズレがあった場合、自分だけで何とかしようとすると、せっかく最後まで書類を仕上げても、やり直しになる確率が高まります。悩み抜いて時間とエネルギーを浪費するくらいならば、ドラフト（下書き）の段階で上司の確認を取っておけば、ラクに仕事が進むことになります。
中途半端な状態で上司に見せることを、ためらう必要はありません。上司が嫌がるのは、書類の提出が締め切りに間に合わないことと、締め切りの直前になって、見当違いの書類を見せられることなのです。
和田 秀樹（わだ・ひでき）プロフィール
1960年大阪府生まれ。東京大学医学部卒業。精神科医。東京大学医学部附属病院精神神経科助手、アメリカ・カール・メニンガー精神医学学校国際フェローを経て、現在は和田秀樹こころと体のクリニック院長。幸齢党党首。著書に『感情的にならない本』『70歳が老化の分かれ道』『80歳の壁』『なぜか人生がうまくいく「明るい人」の科学』『なぜか人生がうまくいく「優しい人」の科学』など多数。
(文:和田 秀樹)
