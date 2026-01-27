中学受験で「家庭から笑顔が消える」理由。娘を桜蔭合格に導いた“受験のプロ”が語る親の関わり方
宿題はやっている。塾にも通っている。それでも成績が思うように伸びないとしたら、原因は本当に“学力”だけなのでしょうか。
3人の娘を桜蔭をはじめとする難関校合格へ導いた井上晴美さんは、「中学受験は親の関わり方次第で、苦しい時間にも成長の時間にもなる」と語ります。
約束1. 「失敗OK」の安全基地であり続けようどれだけ努力をしていても、誰にだって失敗はあるものです。受験勉強をがんばっている子どもも同じ。もちろん、大人だってそうですよね。
子どもが失敗してしまったとき、「大丈夫、次があるよ」と言えるかどうか。心にゆとりをもって、おおらかに受け止められるかどうか。それによって、子どものチャレンジ心の育ち方が変わってきます。
失敗したときに「どうしてできないの？」「いつも失敗しちゃってダメな子だね」と親に責められていると、子どもは挑戦をおそれるようになります。
それに対して、失敗しても「大丈夫！」と受け止めてもらえる安心感があれば、こわがることなく挑戦できるようになります。失敗を糧にして、さらなる成長につなげられるようになっていくのです。
子どもは、失敗を通じてさまざまなことを学んでいきます。つまり失敗は、学びのチャンスでもあるのです。ですから、いつでもどんなときでも親は、子どものすべてを受け止める安全基地であり続けましょう。
失敗も成功も、あらゆることを否定せずに認めてくれる親の存在があれば、子どもはおそれずに前に進むことができるのです。
約束2. 「幼さ」を焦らず、生活習慣で成長させよう「子どもの成績を上げたい。そのために少しでも、勉強時間を増やしてあげたい」そう考えて、子どもの身のまわりのお世話をすべて引き受けていませんか？
学校や塾の持ち物の準備や片づけ、部屋のそうじ、勉強時間の管理など、生活の中のあらゆるタスクを、親が子どものかわりにこなす。
こうして子どものために環境を整えたつもりで、「あなたは勉強だけしていればいいのよ」と伝えているとしたら、その習慣は見直したほうがいいでしょう。
親のお世話によって勉強時間が増えれば、一時的には成績が上がるかもしれません。
しかし、自分でできる生活習慣が身につかなければ、子どもの精神面はいつまでも幼いまま。自分で考える力や自立心が育ちにくくなり、自分の意志で勉強を続けていくことが難しくなってしまいます。
まずは、生活の中の「当たり前」を自分でできるように育てていきましょう。そうすることで精神面が育ち、「自分でできる」という土台が確かなものになってこそ、学力も人間力も高く積み上げていくことができるのです。
約束3. 「正しさ」より「楽しさ」で学習習慣をつくろう中学受験の世界には、合格するための「正しい勉強法」があふれています。でも、セオリーどおりに勉強することが、すべての子どもにとって正解というわけではありません。
大切なのは、子どもが「楽しい」と感じられること。
たとえば、問題の解き方を知りたいときに、教科書や参考書で学ばなければならないというルールはありません。学習マンガや動画を使ったっていい。正攻法とはいえないかもしれませんが、少しでも「楽しい」と思える方法を探してみてはいかがでしょうか。
子どもが「楽しい」と感じられる方法であれば、集中してがんばることも、無理なく続けることもできるようになります。
「もっと正しく」よりも「もっと楽しく」。親がそのことを意識すると、子どもは自然と勉強をがんばれるようになっていきます。
そして、自分の意志で学び続ける姿勢を持てるようになっていくのです。
約束4. お子さんの個性が「学びスイッチ」「なぜ、うちの子は勉強ができないんだろう……」そんな疑問を感じているのなら、ぜひお子さんの個性に目を向けてみてください。
子どもにはそれぞれ個性があり、それぞれに「学びスイッチが入る条件」があります。
朝のほうが調子がいい子もいれば、夜のほうが集中できる子もいます。一人で集中したほうがはかどる子もいれば、誰かと一緒に勉強したほうが向いている子もいます。図で示されると理解しやすい子もいれば、文章で説明されたほうがわかりやすい子もいます。
一人ひとりが自分のスイッチを持っているのです。
大切なのは、「この子はどんなときに学びスイッチが入るのだろう？」と観察すること。そのスイッチさえ見つけることができれば、勉強に対する反発は意欲へ、そして苦手は得意へと変わっていくのです。
約束5. 「最高の未来投資」は今日の声かけから「どうしてできないの？」「みんなはもっとできているよ」そんな一言が、子どもの心を緊張させ、自信を失わせてしまうことがあります。
みなさんに心がけてほしいのは、ありのままの子どもを受け入れ、認めること。子どもを否定したり、誰かと比較したりするような言葉は封印していきましょう。
そして、肯定し、認める言葉を増やしていきましょう。「よくできたね」「この前よりもがんばっていたよ」と、プラスの言葉をかけていくのです。
親にかけられたポジティブな言葉は、子どもの自信につながります。
「できた」「やればできる」という実感は自信に変わり、その自信は中学受験が終わった後にも子どもの伸びしろを大きく広げてくれます。中学や高校、大学でも、そして社会に出てからも、子どもの心を力強く支えてくれるのです。
子どもの未来に投資するつもりで、日々の声かけを肯定と認めで満たしていきましょう。そうすることで、親子で過ごす時間も子どもの将来も、幸せなものになっていきますよ。この記事の執筆者：井上 晴美 プロフィール
中学受験ママ力開花アカデミー主催、Suclead 株式会社代表。長女の希望により、公立小5年生11月から中学受験をスタート。中学受験の世界、格差に衝撃を受けながらも3カ月で長女の偏差値を20上げるなど奮闘するが、ストレスの多い受験に悩み個性心理学を学ぶ。その後、姉妹を桜蔭合格へ導く。2016年より、同じように悩む受験生ママのため、個性心理学受験カウンセリングをスタートする。子育て受験相談は延べ4800人。(文:井上 晴美)