「文章題で固まる」がなくなる。机に向かわず“算数センス”が身につく意外な方法
「算数はセンスがある子の教科」--そう思い込んでいませんか？ 文章題になると手が止まり、「うちの子は算数が苦手かも」と感じる家庭は少なくありません。しかし、算数のつまずきは才能ではなく、考え方や体験の差で生まれることがほとんどです。
本記事では『東大でとことん教育を学んでわかった！ 勉強にハマる子の育て方大全』（永島瑠美・著／青春出版社）より一部抜粋し、算数が苦手な子ほど力を伸ばせる学びの工夫を紹介します。
算数で、子どもが「つまずきやすい場面」には傾向があります。
まず「算数は難しい」「算数は苦手」という先入観。
お母さん・お父さんからこの先入観を引き継いでいることが多いのですが、低学年のうちに「自分は算数ができない」と思い込んでしまっている子がたくさんいます。
こうなると、その後の学習意欲にブレーキがかかります。
中学年以降に多いのが「文章問題で立ち止まる」パターン。足し算か引き算か、割り算かかけ算か、どの式を立てればよいかわからず固まってしまう子が、とても多いのです。
さらに、「◯◯は◯◯の何倍？」「比は何対何？」といった「感覚的な理解」を求められる分野は、教科書通りのやり方では身につきにくい。
また、長さ・面積・体積などの単元では、抽象的なイメージが必要となるため、公式を覚えても「なんでこうなるの？」と混乱してしまう子が多い……と、算数には「苦手」を生む場面がたくさん。
でも、こうして算数が苦手科目になってしまうのは、才能や頭の良し悪しのせいではなく、「遊びゴコロが足りないから」。
正確に答えを出せるか出せないか以前に、まずは苦手意識や嫌いな気持ちを取り除きたいところです。
私は、算数ほど遊びにできる題材はないと思っています。
計算だってゲームにすればいいし、比や割合も生活の中に転がっています。ブロックや買い物、家族での会話にちょっとした工夫を差し込めば、「面倒くさい算数」が「ちょっと面白い算数」に変わるのです。
ここから紹介するコツは、そんな「算数嫌いの壁」を越えるためのとっておきのレシピです。
でも、これを「机の上の計算練習」から「リアルなお買い物ゲーム」に変えると一気に解決します。
やり方は簡単です。
たとえば「500円で好きなおやつを買う」というミッションを設定し、子どもに計算させるのです。チョコが120円、ジュースが80円、クッキーが200円……。
・「全部でいくら？」→足し算をする。
・「おつりは？」→引き算をする。
・「同じのを3つ買ったら？」→かけ算をする。
次々に問題を作ることができますね。
実際にスーパーでチャレンジするのも、もちろん楽しいですし、家の中で空き箱を並べてやってみてもいいです。
買い物が終わったあとのレシートを使って問題を作ることもできます。
このチャレンジで算数が「生活のスキル」として立ち上がり、四則演算をどのような場面で使うのかが腑に落ちるでしょう。
算数の文章題に苦手意識を持つ子どもは、「どの計算を選ぶか」の判断でつまずくことが多いです。
ここで、買い物という日常的な場面を通すと「おつりは引き算」「まとめ買いはかけ算」「割引はかけ算」と、計算の使い分けが自然と身につきます。
教育現場でも、実生活に結びついた学びは「転移効果」が高いとされており、さまざまな問題に応用されやすくなります。
こうした学びは、机上の学習にとどまらず、生活力や数的感覚を育む土台になるのです。
机に向かって「何算を使う？」と悩み続けるより、「どんな場面でどの計算が出てくるか」を実感できる経験こそが、算数嫌いを算数好きに変えるカギになるのです。
また、「数の性質」を暗記しようと思って学習すると、子どもはすぐに飽きてしまいます。
そこでおすすめなのが「数字カルタ」。ルールはとっても簡単です。
▼【やり方】
（1）1〜100くらいまでの数字カードを作って、広げて置く（手作りでも市販のカードでもOK）。
（2）読み手が「奇数！」「5の倍数！」「12の約数！」などを読み上げる。
（3）子どもが該当するカードを探して取る（何人かで競い合って取ってもよい）。
（4）取れたカードの枚数だけポイントゲット。取ったカードは、またもとに戻す。
（5）1〜4を繰り返して、最終的な獲得ポイントを発表していっしょに喜ぶ。
このカルタで、遊びながら自然と「どの数がどんな性質を持つのか」のセンスが身についていきます。「数の世界で遊ぶ感覚」をおうちに持ち込めるんです。
算数の学びでは、「手を動かしながら考えること」が、理解を深める近道。
机の上で数字を眺めるだけではイメージがつかみにくい内容も、遊びながら実際に手を動かすことで、「あ、そういうことか！」と自然に体感できます。
数字カルタでは、ゲーム感覚で夢中になりながら、「偶数」「奇数」「倍数」「約数」「平方数」といった基本の考え方を、自然に身につけることができます。
机上の練習問題に入る前の「ウォーミングアップ」として、この遊びを取り入れるのも有効です。
何より「楽しい＝もっとやりたい」という気持ちが、算数の世界に前向きな入口をつくってくれるのです。
この記事の執筆者：永島瑠美 プロフィール
ナガシマ教育研究所代表。中学受験ラボ代表。一般社団法人勉強法アドバイザー機構代表理事。東京大学教育学部卒。教育学修士。2015年から神奈川県横浜市金沢区でナガシマ教育研究所（学習塾・学童保育）を経営し、学習指導にあたる。「笑って学べる家庭づくり」を軸に、講演・執筆・メディア出演など幅広く活動中。著書に『東大でとことん教育を学んでわかった！勉強にハマる子の育て方大全』（青春出版社）がある。(文:永島 瑠美)
ナガシマ教育研究所代表。中学受験ラボ代表。一般社団法人勉強法アドバイザー機構代表理事。東京大学教育学部卒。教育学修士。2015年から神奈川県横浜市金沢区でナガシマ教育研究所（学習塾・学童保育）を経営し、学習指導にあたる。「笑って学べる家庭づくり」を軸に、講演・執筆・メディア出演など幅広く活動中。著書に『東大でとことん教育を学んでわかった！勉強にハマる子の育て方大全』（青春出版社）がある。(文:永島 瑠美)