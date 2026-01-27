「まじレベチ」TWICE・サナ、美太もも際立つ美脚ショットに反響「可愛すぎるやろ！！」「圧倒的姫」
韓国の9人組ガールズグループ・TWICEのサナさんは1月27日、自身のInstagramを更新。美しい太ももがあらわになったショットを公開しました。
【写真】サナの美太もも際立つ美脚ショット
コメントでは「圧倒的姫」「プリティー」「サナかわよだる」「まじレベチ」「NO SANA NO LIFE」「可愛すぎるやろ！！」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】サナの美太もも際立つ美脚ショット
「サナかわよだる」サナさんは「I'm ALO girl」とつづり、13枚の写真を投稿。胸元が大きく開いたトップスを着用した姿です。ボトムスの丈も短く、太ももがギリギリまで露出しています。脚の美しさが際立っており、色気もあふれています。
「Sound check in LA」26日には「Sound check in LA」とつづり、同じコーディネートに身を包んだ別のショットを公開していたサナさん。顔のアップが写っているものもあります。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)