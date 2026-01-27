中国商務部、中英経済・貿易協力について紹介

英国のスターマー首相が1月28〜31日に中国を公式訪問します。今回は英国首相にとって8年ぶりの訪中です。中国商務部の報道官は1月27日、中英経済・貿易協力について記者の質問に答えた際、「中英は互いに重要な経済・貿易パートナーである。2025年の中英2国間物品貿易額は約1037億ドルに達し、サービス貿易額は約300億ドルを上回る。また相互の投資残高は約680億ドルだ。英国は第25回投資・商談会、第4回中国国際消費品博覧会でそれぞれ主賓国を務め、中英両国の実務協力は活気あふれるものだ」と説明しました。

報道官はまた、「スターマー首相の訪中には、金融、医薬、製造業、文化、クリエーティブなど英国が強みとする分野をカバーする50社余りの大手企業の経営者や高級管理職、機関の代表が随行する。これは両国の経済貿易関係の深化に対する英国側の熱い期待を十分に体現している。訪問期間中、商務部は英国側と貿易・投資協力における成果文書に調印し、中英経済・貿易協力の新たな成長ポイントの構築を目指す」と紹介しました。

報道官はさらに、「商務部は英国側と共に、経済・貿易政策に関わる意思疎通を強化し、双方の企業間協力のために公平かつ透明で法に基づくビジネス環境を作り出し、中英経済・貿易関係を絶えず新たな段階に引き上げるよう推進したい」と期待を寄せました。（提供/CRI）