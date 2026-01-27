水瀬いのりがInstagramを更新し、声優の高橋李依、伊藤美来との東京ディズニーランドでの3ショットを公開した。

写真では、3人がアトラクションの3Dメガネを身につけて楽しそうな笑顔を見せるショットをはじめ、マスコットのぬいぐるみを寄せ合う仲睦まじい一枚、シンデレラ城付近で肩を寄せ合いポーズを決める姿など、“夢の国”を満喫する様子が収められている。

水瀬は大のディズニー好きとして知られており、これまでも自身のラジオでパークのおすすめの楽しみ方を伝授したり、声優仲間とパークを訪れる様子をSNSで公開してきた。過去の投稿では国内のパークにとどまらず海外のディズニーリゾートにも足を運んでいる姿が見られ、その“ディズニー愛”の深さがうかがえる。

今回共に訪れた高橋、伊藤とは同世代の声優として親交が深く、数々の作品やイベントで共演を重ねてきた間柄だ。仕事の現場だけでなくプライベートでも変わらぬ仲の良さを見せる3人のオフショットに、多くのファンが心を和ませた。

（文＝リアルサウンド編集部）