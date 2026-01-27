1月27日、公示された衆院選。大票田の長岡市をはじめ、柏崎市や小千谷市が主な選挙区となる新潟4区には4人が立候補し、前職と元職の2度目の対決に新人2人が加わる構図となっています。

■自民党・元職 鷲尾英一郎 候補

長岡市のアオーレ長岡前で第一声を上げたのは、自民党の元職・鷲尾英一郎さんです。



【自民・元職 鷲尾英一郎 候補】

「新潟が疲弊している。第4選挙区の中の様々、疲弊しております。これを、その状況を改善していくのが私の使命であるというふうに思います。高市政権のもとで私にその力をその役割を皆様方に与えていただきたい」





■中道改革連合・前職 米山隆一 候補

鷲尾さんは最大の争点は“政権選択”とし、自民党のガソリン価格高騰対策などの実績をアピールしました。【自民・元職 鷲尾英一郎 候補】「やっぱり物価高の対応であったり、日本の国益を守るのはどの政権なのかということは強く訴えたい」

そして、再選を目指す中道改革連合の前職・米山隆一さんも長岡市のアオーレ長岡前で第一声です。



【中道・前職 米山隆一 候補】

「本当に物価高を止める政策を掲げているのは、我が中道改革連合だけ。ぜひ、皆さん、皆さんの生活を本当に楽にする。その政策を実行させてください。そして、それぞれ一人一人が尊重される、そんな社会をつくろうじゃありませんか」



米山さんは無駄な医療費を省くことによる社会保障の負担軽減も訴えています。



【中道・前職 米山隆一 候補】

「物価高対策の経済対策・社会保障の2つが柱になると思うが、そのほかの課題もそれぞれ訴えていきたい」

■国民民主党・新人 野村泰暉 候補

そして、衆議院が解散した翌日に出馬表明した国民民主党の新人・野村泰暉さんは国政選挙、初挑戦です。



【国民・新人 野村泰暉 候補】

「与党でもなく、批判や理想論だけを並べている野党でもなく、ベンチャー企業出身の私として解決策を示し、どうやったら良くなるのか、どうしたら課題が解決されるのか、その視点を持って、この国政に挑みたいと考えております」



野村さんは食や産業を支えている新潟の暮らしが良くなったと実感できるようにしたいと訴えました。



【国民・新人 野村泰暉 候補】

「我々、国民民主党が掲げる政策というものの実現。経済成長と生活が豊かになる実感というものが届くように、精いっぱい頑張っていきたい」

■参政党・新人 大矢寿乃 候補

こちらも国政初挑戦となる参政党の新人・大矢寿乃さん。長岡市の事務所前で第一声を上げました。



【参政・新人 大矢寿乃 候補】

「消費税廃止・積極税財政、そして国民の所得を倍増させたい。奪われていく職・国土、自分たちの国のこと、主権は私たち日本で、日本のことを決めたい」



大矢さんは非自民党の保守層を狙い、消費税の廃止などを訴え、支持拡大を図ります。



【参政・新人 大矢寿乃 候補】

「消費税段階的廃止。国民の暮らしが豊かになれば、全部つながっていると思うので、そこを強く訴えていきたい」