¡¡¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¶áÆ£Àá¥µ¥¯Îö¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤â°ÂÅÈ¤·¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¶áÆ£·ò²ð³°Ìî¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤¬£²£·Æü¡¢Ê¡²¬»ÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ËÅÐÃÅ¡£¥Û¡¼¥¯¥¹£Ï£Â¤Î¸Þ½½ÍòÎ¼ÂÀ»á¡Ê£´£¶¡Ë¤È¤Î·ÚÌ¯¤Ê¤«¤±¹ç¤¤¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡£×£Â£ÃÏ¢ÇÆ¤Ø¡¢ºÆ¤ÓÌÁÍ§¤È¶¦Æ®¤¹¤ë¡£¤¹¤Ç¤Ë£²£¹¿Í¤ÎÂåÉ½¤¬·èÄê¡£¡ÖÁ°²óÂç²ñ¤ò·Ð¸³¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Â¿¤¤¡×¤ÈÍê¤â¤·¤¤Ãç´Ö¤¿¤Á¤ÎºÆ·ë½¸¤ò´î¤ó¤À¾å¤Ç¡Ö¤³¤Ã¤Á¤Ë¤ÏÀ¤³¦¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤ÎÁª¼ê¤¬¤¤¤ë¡×¤È¤â¾Ð¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¥Ï¥à»þÂå¤«¤é¤ÎÌÁÍ§¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤ÏÁ°²óÂç²ñ¤«¤é¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¤³¤Î£³Ç¯¤Ç¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤Áª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ª¤µ¤é³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¡£Àº¿ÀÅª»ÙÃì¤È¤·¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¸åÇÚ¤È¤ÎºÆ²ñ¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡£²¿Í¤Î´Ø·¸À¤ÏÆÃÊÌ¤À¡£ÆüËÜ¥Ï¥à»þÂå¤ÎÂçÃ«¤¬¶áÆ£¤Î¼Â²È¤ËÇñ¤Þ¤ê¤Ë¤¯¤ë¤Û¤É¡£ÂçÃ«¤¬¶áÆ£¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¤¤¤Ä¤À¤Ã¤Æ¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¤Ê¤ê¡¢¶áÆ£¤â¤Þ¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ë¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¸åÇÚ¤òÊÑ¤ï¤é¤Ì¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¤¤¸¤Ã¤Æ¶õµ¤¤òÏÂ¤Þ¤»¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤³¤ÎÆü¡¢¤½¤ó¤ÊÀäÌ¯¤Êµ÷Î¥´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸Þ½½Íò»á¤«¤éÌä¤ï¤ì¤¿¶áÆ£¤Ï¡Ö¤â¤¦¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤Î£³Ç¯¤Ç¤¹¤´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤ÎÊý¿ËÅ¾´¹¤ò¼¨º¶¡£¤À¤¬¡¢¤¹¤°¤Ë¸Þ½½Íò»á¤«¤éà¤¤¤¸¤ì¤ë´Ø·¸À¤Î·ÑÂ³á¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤È¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢¤½¤³¤Ï»ØÆ³¤·¤È¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÊÖ¤·¡¢²ñ¾ì¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤âÇï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤âÍ×½ê¤Ç¡ÖæÆÊ¿Ãæ¿´¤ÎÂÇÀþ¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö¤¹¤Ù¤ÆæÆÊ¿Ç¤¤»¡¢¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÌÔ¥Ï¥Ã¥Ñ¤ò¤«¤±Â³¤±¤¿¶áÆ£¡£Âç²ñÏ¢ÇÆ¤ËÉÔ²Ä·ç¤ÊÌ¾¥³¥ó¥Ó¤¬¡¢ºÆ¤Ó»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ë¡£